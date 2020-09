पुण्याच्या 'चिराग'ची दैदिप्यमान झळाळी; 'अमेरिकतील एमआयटी'त मिळवला प्रवेश

जगातील सर्वोत्तम इंस्टिट्यूट मानल्या जाणाऱ्या अमेरिकेतील मॅसेच्युसेट्स इंस्टिट्यूट ऑफ टेक्नॉलॉजी (एमआयटी) मध्ये पुण्याच्या चिराग फलोरने प्रवेश मिळवला आहे. खरं तर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजीमध्ये अॅडमिशन मिळवणे ही अत्यंत कठीण गोष्ट मानली जाते. पण म्हणतात ना, पुणे तिथे काय उणे? पुण्याच्या चिरागने जेईई Entrance Examination (JEE) परीक्षेत 12 वा क्रमांक पटकावला आहे. आणि त्याचबरोबर जगातील सर्वोत्तम इंस्टिट्यूट मानल्या जाणाऱ्या अमेरिकेतील मॅसेच्युसेट्स इंस्टिट्यूट ऑफ टेक्नॉलॉजी (एमआयटी) मध्ये प्रवेश देखील मिळवला आहे.

एमआयटीसारख्या चांगल्या कॉलेजमध्ये प्रवेश मिळाल्यानंतरही चिरागने अनुभव घेण्यासाठी म्हणून JEE परिक्षा दिली होती.

तो म्हणाला की,

जानेवारीत पार पडलेल्या JEE परीक्षेत चिरागला ९९.९८९७ टक्के मिळाले होते. त्याने सप्टेंबरमध्ये पुन्हा एकदा प्रयत्न केला आणि 100 टक्के मिळवून 12 वा क्रमांक मिळवला.

कोरोना महामारीच्या पार्श्वभूमीवर चिरागला अद्याप अमेरिकेचा व्हिसा उपलब्ध होऊ शकला नाहीये. सध्या तो ऑनलाईन क्लासेसच्या माध्यमातून MIT त शिकतो आहे. अमेरिकेतील हे ऑनलाईन क्लासेस असल्यामुळे रात्री ३ वाजता हे क्लासेस संपतात. तो दिवसा झोपत असून 27 सप्टेंबर रोजी होणाऱ्या JEE Advanced परीक्षेची तयारीही करतो आहे.

इंटरनॅशनल ऑलंपियाड (International Olympiads) मध्ये भारताचे प्रतिनिधित्व केल्याबद्दल त्याला बाल शक्ती पुरस्कारदेखील मिळाला होता. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी चिरागला सन्मानित करुन त्याचं कौतुकदेखील केलं होतं.

Meet my friend Chirag Falor, a Bal Puraskar awardee. Winner of national and international math and science competitions, he represented India in the International Olympiad Award on Astronomy and Astrophysics. Chirag has a bright future ahead and I wish him success. pic.twitter.com/B2YPdIsWb3

— Narendra Modi (@narendramodi) January 24, 2020