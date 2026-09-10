Army Success Story: आई सीआयएसएफ अधिकारी, वडील शेतकरी; ऋषिकेशने निवडला सैन्याचा मार्ग, चौथ्या प्रयत्नात मिळवले लेफ्टनंटपद

चास : जिद्द आणि मेहनतीच्या जोरावर चास (ता. खेड) येथील अभियंता ऋषिकेश विक्रम टोके यांनी भारतीय सैन्य दलात लेफ्टनंट पदाला गवसणी घातली आहे. बिहारमधील गया येथे एक वर्षाचे खडतर प्रशिक्षण पूर्ण केल्यानंतर, शनिवारी (ता. ५) त्यांची उत्तराखंड राज्यातील ऋषिकेश येथे नियुक्ती करण्यात आली..Motivational Story: मुलींच्या शिक्षणासाठी अनवाणी धावल्या; रमाबाईंच्या जिद्दीची सरन्यायाधीशांनी घेतली दखल, संघर्षाची प्रेरणादायी कहाणी...ऋषिकेश संपूर्ण भारतातून ८१ व्या क्रमांकाने उत्तीर्ण झाले आहेत. गया येथील सैन्य दल ऑफिसर ट्रेनिंग अकॅडमीमध्ये ६५ व्या तुकडीचा पासिंग आउट परेड सोहळा पार पडला. या वेळी पिपिंग सेरेमनीमध्ये वडील विक्रम आणि आई पूनम यांनी ऋषिकेशच्या खांद्यावर लेफ्टनंटचे स्टार लावले. देशरक्षणाची अधिकृत शपथ घेतल्यानंतर त्यांना हे अधिकारी पद बहाल करण्यात आले..ऋषिकेश यांनी वारणानगर (कोल्हापूर) येथून कॉम्प्युटर इंजिनिअरिंगची पदवी घेतली आहे. सॉफ्टवेअर कंपनीत नोकरी करत असतानाच त्यांनी स्पर्धा परीक्षेची तयारी सुरू ठेवली आणि चौथ्या प्रयत्नात यश मिळवले. .Teacher Success Story: घर सांभाळत क्लासेस, अन् त्यातून अभ्यासाची तयारी; रजिया मुलाणींची शिक्षकपदी प्रेरणादायी भरारी, जिद्द, मेहनत अन् कुटुंबाची साथ...त्यांचे वडील शेतकरी असून आई पूनम टोके सीआयएसएफमध्ये अधिकारी आहेत. आईच्या सुरक्षा दलातील सेवेमुळेच आपल्याला सैन्यात जाण्याची प्रेरणा मिळाल्याचे ऋषिकेश यांनी सांगितले. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.