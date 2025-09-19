Uruli Kanchan Crime

पुणे

Uruli Kanchan Crime : 'बेकायदेशीर जमाव जमवून मारहाण'; उरुळी कांचन पोलिस ठाण्यात एकमेकांविरोधात गुन्हा दाखल

FIRs on Both Sides: उरळी कांचन गावच्या हद्दीतील स्मशानभूमीजवळ शेत जमीनीवर (गट नंबर १११३) सुभाष बगाडे (रा. बगाडे मळा, उरुळी कांचन, ता. हवेली) हे त्यांचे कामगार येऊन लाईटचा खांब उभारत होते. यावर निर्भय राजेंद्र कांचन यांनी 'तुम्ही आमच्या शेतात लाईटचा खांब उभा करू नका, असे म्हणाले.
-सुवर्णा कांचन

उरुळी कांचन : शेतात लाईटचा खांब उभारण्यावरून दोन गटात झालेल्या वादातून एकमेकांना जातीवाचक शिवीगाळ करत मारहाण केल्याची घटना भवरापूर गावच्या हद्दीतील स्मशानभूमी एस. एस. ऍग्रो कंपनी रस्त्यासमोर गुरुवारी (ता. १९) दुपारी एक वाजण्याच्या सुमारास घडली. याप्रकरणी उरुळी कांचन पोलिस ठाण्यात एकमेकांविरोधात गुन्हा दाखल करण्यात आलेला आहे.

