पुणे

Pune 11th Admission: शिक्षण विभागाचा ‘रात्रीस खेळ चाले’! अकरावीच्या दुसऱ्या फेरीची प्रवेशनिश्‍चिती रात्री नऊपर्यंत, पालकांमध्ये संभ्रम

FYJC second admission round deadline extended till 9 PM: अकरावी प्रवेशाच्या दुसऱ्या फेरीत अंतिम क्षणी मुदतवाढ; रात्री नऊपर्यंतची घोषणा संकेतस्थळावर उशिरा, विद्यार्थी-पालक व महाविद्यालये हैराण
Unexpected Deadline Extension in Class 11 Admissions Raises Questions Over Planning

Unexpected Deadline Extension in Class 11 Admissions Raises Questions Over Planning

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

पुणे : इयत्ता अकरावीच्या प्रवेश प्रक्रियेतील दुसऱ्या नियमित फेरीतील प्रवेश निश्चित करण्यासाठी मंगळवारपर्यंत (ता. १६) मुदत दिली होती. दरम्यान, भरपाई कालावधी म्हणून विद्यार्थी प्रवेश निश्चित करण्यासाठी माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण विभागाने मंगळवारी रात्री नऊ वाजेपर्यंत प्रवेश निश्चित करता येतील, अशी माहिती मंगळवारी दुपारी साडेतीनच्या सुमारास संकेतस्थळाद्वारे दिली. त्यामुळे विद्यार्थी-पालकांमध्ये गोंधळाचे वातावरण निर्माण झाले. परिणामी शिक्षण विभागाचा अजब कारभार आणि ढिसाळ नियोजन पुन्हा एकदा चव्हाट्यावर आले आहे.

Loading content, please wait...
pune
maharashtra
Education Department
district
online Admission
11 th admission
Pune junior college admissions