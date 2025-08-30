पुणे

CM Devendra Fadnavis : मुख्यमंत्री घेणार मंडळांची भेट; मानाच्या गणपतींच्या दर्शनासाठी सोमवारी पुण्यात

Pune Ganeshotsav 2025 : मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या १ सप्टेंबरच्या संभाव्य पुणे दौऱ्यामुळे भाजप कार्यकर्ते आणि गणेश मंडळांमध्ये हालचाली सुरू असून सिंहगड उड्डाणपुलाच्या उद्घाटनावर अजूनही अनिश्चितता कायम आहे.
CM Devendra Fadnavis
CM Devendra FadnavisSakal
सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

पुणे : मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस हे पुण्यातील मानाचे गणपती आणि भाजप पदाधिकाऱ्यांच्या गणेश मंडळांना भेटी देण्यासाठी सोमवारी (ता. १) पुणे दौऱ्यावर येण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे राजकीय पदाधिकारी तयारीला लागलेले आहेत. या दौऱ्यात सिंहगड रस्त्याच्या उड्डाणपुलाचे उद्‍घाटन होणार की नाही, याबाबत स्पष्टता आलेली नाही.

Loading content, please wait...
Devendra Fadnavis
pune
Ganesh Fesitival
Ganesh Celebration
pune ganpati festival
BJP leader Dhananjay Chavan
CM Devendra Fadnavis
Ganesh Chaturthi 2025
One-stop facility for Ganesh Mandals
Devendra Fadnavis October promise

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com