CM Devendra Fadnavis : मुख्यमंत्री घेणार मंडळांची भेट; मानाच्या गणपतींच्या दर्शनासाठी सोमवारी पुण्यात

पुणे : मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस हे पुण्यातील मानाचे गणपती आणि भाजप पदाधिकाऱ्यांच्या गणेश मंडळांना भेटी देण्यासाठी सोमवारी (ता. १) पुणे दौऱ्यावर येण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे राजकीय पदाधिकारी तयारीला लागलेले आहेत. या दौऱ्यात सिंहगड रस्त्याच्या उड्डाणपुलाचे उद्घाटन होणार की नाही, याबाबत स्पष्टता आलेली नाही. .पुण्यातल्या गणेशोत्सवात मुख्यमंत्री फडणवीस दरवर्षी मानाचे गणपती व भाजपच्या कार्यकर्ते, पदाधिकाऱ्यांच्या गणेश मंडळांना भेटी देण्यासाठी येत असतात. तसेच, ते काही पदाधिकाऱ्यांच्या घरीही भेट देतात. फडणवीस यांच्या या दौऱ्याबाबत आज कार्यकर्त्यांना, मंडळांना माहिती देण्यात आली आहे..मुंबईत मराठा आरक्षणासाठी मनोज जरांगे पाटील यांनी उपोषण सुरू केले आहे. हे आंदोलन पुढील काही दिवस चालणार असल्याने फडणवीस पुणे दौरा करणार की नाही, याबाबत तर्कवितर्क लढविले जात होते. त्यामुळेच सिंहगड रस्त्यावरील उड्डाणपुलाच्या उद्घाटनाचा कार्यक्रम लवकर होणार नाही, असे सांगितले जात होते. मात्र, एक सप्टेंबरला मुख्यमंत्री फडणवीस पुणे दौऱ्यावर असल्यास, या वेळी उद्घाटन होणार असल्याची शक्यता आहे. मात्र, याबाबत अद्याप महापालिकेला अधिकृत माहिती मिळाली नाही..जे. पी. नड्डा आज पुण्यातभाजपचे राष्ट्रीय अध्यक्ष व केंद्रीय मंत्री जे. पी. नड्डा हे शनिवारी (ता. ३०) पुणे दौऱ्यावर असून, शहरातील विविध गणेश मंडळांना ते भेटी देणार आहेत. तसेच, भाजपच्या काही पदाधिकाऱ्यांच्या घरी गणपती दर्शनासाठी जाणार आहेत. गेल्या काही वर्षांपासून नड्डा हे दरवर्षी गणेशोत्सवात दर्शनासाठी येत आहेत.