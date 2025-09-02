पुणे : मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सोमवारी पुण्याचा धावता दौरा केला. जेमतेम तीन तासाच्या या दौऱ्यात दोन उद्घाटने आणि आठ मंडळांना भेटी देऊन त्यांनी श्री गणेशाचे दर्शन घेतले. सर्वांना सुख, समाधान, आरोग्य, ऐश्वर्य द्यावे, सर्वांच्या मनोकामना पूर्ण व्हाव्यात, सर्वांना सुबुद्धी देवो, सन्मार्गाने चालण्याची प्रेरणा देवो, अशी प्रार्थना त्यांनी या दौऱ्यात श्री गणेशाकडे केली..Satara Accident: 'गोटेमध्ये वाहनाच्या धडकेत दुचाकीस्वार जागीच ठार'; कऱ्हाड- सातारा मार्गावर अपघात.सिंहगड रस्त्यावरील उड्डाणपुलाच्या उद्घाटनासाठी आज दुपारी तीन वाजून १४ मिनिटांनी मुख्यमंत्री फडणवीस पुण्यात दाखल झाले. विमानतळावरून ते थेट उड्डाणपुलाच्या ठिकाणी आले. तीन मिनिटात त्यांनी उद्घाटनाचा कार्यक्रम उरकला आणि तेथून ते वर्तक बाग येथील मेट्रोच्या पादचारी उड्डाणपुलाच्या उद्घाटनासाठी आले. .त्याचे उद्घाटन झाल्यानंतर त्यांनी आठ मिनिटे पत्रकारांशी संवाद साधला. त्यानंतर त्यांनी ग्रामदैवत कसबा गणपती, तांबडी जोगेश्वरी गणपती, गुरुजी तालीम मंडळ, श्री तुळशीबाग सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडळ, लोकमान्य टिळक गणेशोत्सव मंडळ केसरीवाडा या मानाच्या गणपती मंडळासह श्रीमंत दगडूशेठ हलवाई गणपती मंडळ, साई गणेश मित्रमंडळ, साने गुरुजी तरुण मंडळांना भेटी देऊन दर्शन घेतले आणि आरती केली. .OBC Reservation: 'ओबीसी आरक्षणामधील घुसखोरी थांबवा'; फलटणला तालुका संघर्ष समितीतर्फे रास्ता रोको; तहसीलदारांना निवेदन.त्यांनतर त्यांनी अभिनेता नाना पाटेकर यांच्या डोणजे येथील निवासस्थानी ‘नानाची वाडी’ येथे भेट देऊन, गणपतीचे दर्शन घेतले. त्यानंतर ते मुंबईकडे रवाना झाले. याप्रसंगी केंद्रीय सहकार राज्य मंत्री मुरलीधर मोहोळ, आमदार हेमंत रासने, शहराध्यक्ष धीरज घाटे यांच्यासह पक्षाचे पदाधिकारी उपस्थित होते. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.