MP Amol Kolhe: मुख्यमंत्र्यांना आमच्या लेकरांसाठी वेळ नाही: खासदार डॉ.अमोल कोल्हे; बिबट्याच्या हल्ल्यात मृत्युमुखी पडलेल्या शिवन्याच्या कुटुंबाचे सांत्वन

टाकळी हाजी: दहा दिवसांच्या अंतरात अत्यंत दुर्दैवी घटना घडल्या असून बिबट्याच्या हल्ल्यात पिंपरखेड व कुमशेत येथील दोन चिमुकल्यांना आपला जीव गमवावा लागला आहे. यावर ठोस उपाययोजना करण्यासाठी व कृती आराखडा तयार करण्याकरिता बैठक लावण्यासाठी वारंवार पत्र लिहून झाले आहेत. परंतु दुर्दैव आहे की, मुख्यमंत्र्यांना कबुतरांसाठी वेळ देता येतो, परंतु आमच्या लेकरांसाठी मुख्यमंत्री वेळ देऊ शकत नाही. अशी खंत शिरूर लोकसभा मतदारसंघाचे खासदार डॉ.अमोल कोल्हे यांनी व्यक्त केली..पिंपरखेड (ता.शिरूर ) येथे तीन दिवसांपूर्वी शिवन्या या पाच वर्षाच्या चिमुकलीचा बिबट्याच्या हल्ल्यात दुर्दैवी मृत्यू झाल्याने बोंबे कुटुंबाचे सांत्वन करण्यासाठी खासदार डॉ.अमोल कोल्हे यांनी भेट दिली. यावेळी घटनेची माहिती घेऊन डॉ.कोल्हे यांनी सहायक वनसंरक्षक स्मिता राजहंस व वनपरिक्षेत्र अधिकारी यांना बिबट्याच्या बंदोबस्त करण्यासाठी सर्वोतोपरी प्रयत्न करा अशा सुचना दिल्या..यावेळी सहायक वनसंरक्षक स्मिता राजहंस यांनी पिंजऱ्यांची संख्या कमी असल्याचे सांगितले असता चिमुकल्यांचा जीव जाणे ही फार मोठी घटना ती भरून निघू शकत नाही. या संदर्भात पालकमंत्र्या बरोबर मीटिंग आहे. मी स्वतः मीटिंगला उपस्थित राहणार आहे, त्यावेळी तुम्ही कुठलीही भीड न बाळगता उपाययोजना करताना तुम्हाला ज्याची कमतरता भासत आहे ते सांगा, अशी सुचना डॉ.कोल्हे यांनी वनअधिकारी यांना केली. या वेळी बाजार समितीचे माजी सभापती देवदत्त निकम, वनपरीक्षेत्र अधिकारी निळकंठ गव्हाणे उपस्थित होते..उदया बेल्हा - जेजुरी महामार्गावर 'रास्ता रोको'बिबट्याच्या वाढत्या घटनांमुळे ग्रामस्थांनी वनविभागाच्या कारभाराबाबत नाराजी व्यक्त केली. आम्हाला आमचा जीव महत्त्वाचा असून बिबट्यापासून आमच्या लेकरांच संरक्षण होतं नाही, बिबट्यांचा तातडीने कायम स्वरूपी बंदोबस्त करावा. यासाठी या बेट भागातील सर्व गावातील ग्रामस्थ एकत्र येऊन गुरूवारी (ता.१६ ) दुपारी दोन वाजता बेल्हे जेजुरी राज्य मार्गावर जन आंदोलन करणार असल्याचा इशारा ग्रामस्थांनी दिला आहे..