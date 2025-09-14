पुणे

Vijay Vadettiwar: आरक्षणाबाबत मुख्यमंत्र्यांकडून बनवाबनवी: काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते विजय वडेट्टीवार यांची टीका; लढा देण्याचा निर्धार

CM Misleading People on Reservation: मराठा समाजाला इतर मागास प्रवर्गातून (ओबीसी) आरक्षण देण्यासाठी हैदराबाद गॅझेटची अंमलबजावणी करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. त्या पार्श्वभूमीवर काँग्रेसच्या ओबीसी सेलतर्फे काँग्रेस भवन येथे ओबीसी संघटनांच्या प्रतिनिधींची बैठक घेण्यात आली.
सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

पुणे: राज्यात आरक्षणाच्या मुद्यावर ‘अशी ही बनवाबनवी’ चित्रपट सुरू असून मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस मराठा व ओबीसी समाजाची ‘बनवाबनवी’ करत आहेत, अशी उपरोधिक टीका काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते विजय वडेट्टीवार यांनी रविवारी केली. त्या विरोधात रस्त्यावर आणि न्यायालयीन लढाई लढण्याचा निर्धार आम्ही केला असून, महायुतीमधील मंत्री छगन भुजबळ यांच्याशीदेखील चर्चा करीत आहोत, असेही ते म्हणाले.

