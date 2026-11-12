CNG PNG Rate Increase : सीएनजी’, ‘पीएनजी’च्या दरात वाढ; ‘सीएनजी’ प्रतिकिलो ९९ रुपये, तर......

पुणे - पुणे परिसरात ‘कॉम्प्रेस्ड नॅचरल गॅस’च्या (सीएनजी) दरात प्रतिकिलो सव्वा रुपयांची, तर घरगुती ‘पाइप नॅचरल गॅस’च्या (पीएनजी) दरात प्रतिमानक घनमीटर दीड रुपयांची वाढ करण्यात आली आहे. त्यामुळे पुणे, पिंपरी-चिंचवडसह चाकण, तळेगाव आणि हिंजवडी परिसरात ‘सीएनजी’चा नवा दर ९९ रुपये प्रतिकिलो, तर घरगुती ‘पीएनजी’चा दर ५३ रुपये प्रतिमानक घनमीटर झाला आहे. हे नवे दर गुरुवारी मध्यरात्रीपासून लागू करण्यात आले आहेत..गॅस खरेदीच्या मूळ किमतीत वाढ झाल्याने दरवाढ आल्याची माहिती महाराष्ट्र नॅचरल गॅस लिमिटेड’ने (एमएनजीएल) दिली. त्यामुळे पेट्रोल-डिझेलच्या तुलनेत स्वस्त पर्याय म्हणून ‘सीएनजी’चा वापर करणाऱ्या वाहनचालकांच्या मासिक इंधन खर्चात वाढ होणार आहे. तसेच स्वयंपाकासाठी ‘पीएनजी’चा वापर करणाऱ्या घरगुती ग्राहकांनाही आता प्रत्येक मानक घनमीटरमागे अधिक रक्कम मोजावी लागणार आहे..पुणे आणि पिंपरी-चिंचवड परिसरात मोठ्या संख्येने रिक्षा, कॅब तसेच खासगी वाहने ‘सीएनजी’वर धावतात. त्यामुळे दरवाढीचा थेट परिणाम दैनंदिन प्रवासाच्या खर्चावर होण्याची शक्यता आहे. विशेषतः नियमितपणे मोठे अंतर कापणाऱ्या वाहनचालकांना या वाढीचा अधिक भार सहन करावा लागणार आहे.दरम्यान, नाशिक आणि धुळे जिल्ह्यातही ‘सीएनजी’च्या दरात प्रतिकिलो सव्वा रुपयांची वाढ करण्यात आली आहे. त्यामुळे या दोन्ही जिल्ह्यांत ‘सीएनजी’चा नवा दर ९९ रुपये ७५ पैसे प्रतिकिलो झाला आहे, अशी माहिती ‘एमएनजीएल’ने दिली..असे आहेत नवीन दर -पुणे परिसरातील ‘सीएनजी’ : ९९ रुपये प्रतिकिलोपुणे परिसरातील घरगुती ‘पीएनजी’ : ५३ रुपये प्रतिमानक घनमीटरनाशिक व धुळे येथील ‘सीएनजी’ : ९९ रुपये ७५ पैसे प्रतिकिलोपुणे, पिंपरी-चिंचवड, चाकण, तळेगाव आणि हिंजवडी परिसरात नवे दर लागूगॅस खरेदीच्या मूळ किमतीत वाढ झाल्याचे ‘एमएनजीएल’चे स्पष्टीकरण.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.