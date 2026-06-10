NEET Paper Leak Protest: केंद्रीय शिक्षणमंत्र्यांच्या राजीनाम्यासाठी पुण्यात उद्या आंदोलन; कॉकरोच जनता पार्टीचे संस्थापक अभिजित दिपके यांची माहिती

पुणे : ‘नीट’, सीबीएसईसह अन्य परीक्षांच्या पेपरफुटी प्रकरणांमुळे देशभरातील एक कोटीहून अधिक विद्यार्थ्यांचे नुकसान झाले असून त्यांचे भविष्य अंधारात सापडले आहे. या अन्यायाविरोधात आवाज उठवण्यासाठी आणि केंद्रीय शिक्षणमंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांच्या राजीनाम्याच्या मागणीसाठी सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठात उद्या (ता. ११) दुपारी ४ वाजल्यापासून आंदोलन करण्यात येणार आहे, अशी माहिती ‘कॉकरोच जनता पार्टी’चे संस्थापक अभिजित दिपके यांनी दिली..पुणे श्रमिक पत्रकार संघात आयोजित पत्रकार परिषदेत दिपके बोलत होते. दिल्लीतील जंतर-मंतर येथे झालेल्या आंदोलनात हजारो विद्यार्थ्यांनी स्वयंस्फूर्तीने सहभाग घेतला होता. मात्र, सरकारकडून अद्याप कोणतीही सकारात्मक चर्चा झालेली नाही. उलट आंदोलकांची सोशल मीडिया खाती बंद करण्यात आली आहेत, असा आरोप त्यांनी केला. शिक्षणमंत्र्यांनी राजीनामा दिला नाही, तर लखनऊ, जयपूर आणि बंगळुरू येथे तीव्र देशव्यापी आंदोलन छेडले जाईल. तसेच, २० जून रोजी पुन्हा दिल्लीत आंदोलन करण्यात येणार असल्याचे त्यांनी सांगितले..मोदीजी राजीनामा घेऊ शकतात“मोदीजी रशिया-युक्रेन युद्ध थांबवू शकतात, तर शिक्षणमंत्र्यांचा राजीनामा का घेऊ शकत नाहीत?” असा सवाल दिपके यांनी केला. भाजप समर्थकांच्या पाल्यांनाही या आंदोलनात सहभागी होण्याचे त्यांनी खुले आवाहन केले. शिक्षणमंत्र्यांचा राजीनामा म्हणजे व्यवस्थेमध्ये चूक झाल्याची कबुली देणे होय. चूक मान्य करून संपूर्ण व्यवस्था सुधारावी, अशी आमची मागणी असल्याचे दिपके यांनी स्पष्ट केले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.