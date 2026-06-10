पुणे

NEET Paper Leak Protest: केंद्रीय शिक्षणमंत्र्यांच्या राजीनाम्यासाठी पुण्यात उद्या आंदोलन; कॉकरोच जनता पार्टीचे संस्थापक अभिजित दिपके यांची माहिती

नीट, सीबीएसईसह विविध परीक्षांतील पेपरफुटीमुळे कोटीहून अधिक विद्यार्थ्यांचे भविष्य धोक्यात; धर्मेंद्र प्रधान यांच्या राजीनाम्यासाठी सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठात उद्या आंदोलन
Youth Agitation Over Exam Leaks: CJP Mobilizes Protest at Savitribai Phule Pune University

Youth Agitation Over Exam Leaks: CJP Mobilizes Protest at Savitribai Phule Pune University

Sakal

सकाळ वृत्तसेवा
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पुणे : ‘नीट’, सीबीएसईसह अन्य परीक्षांच्या पेपरफुटी प्रकरणांमुळे देशभरातील एक कोटीहून अधिक विद्यार्थ्यांचे नुकसान झाले असून त्यांचे भविष्य अंधारात सापडले आहे. या अन्यायाविरोधात आवाज उठवण्यासाठी आणि केंद्रीय शिक्षणमंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांच्या राजीनाम्याच्या मागणीसाठी सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठात उद्या (ता. ११) दुपारी ४ वाजल्यापासून आंदोलन करण्यात येणार आहे, अशी माहिती ‘कॉकरोच जनता पार्टी’चे संस्थापक अभिजित दिपके यांनी दिली.

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