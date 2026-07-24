Pune Traffic Advisory : 'कॉक्रोच जनता पार्टी'चा आज मोर्चा! पुण्यात वाहतुकीत बदल, पर्यायी मार्ग कोणते?

CJP Protest in Pune: दिल्लीत अलीकडेच नीट-यूजी पेपरफुटी आणि विद्यार्थ्यांच्या प्रश्नांवर आंदोलन करणाऱ्या विद्यार्थ्यांवर झालेल्या कथित पोलिस कारवाईनंतर हा मुद्दा देशभर चर्चेत आला आहे. त्या आंदोलनाचा निषेध नोंदवण्यासाठी आणि शिक्षण व्यवस्थेतील प्रश्नांवर केंद्र सरकारने जबाबदारी स्वीकारावी, या मागणीसाठी पुण्यातील हा मोर्चा काढण्यात येत असल्याचे आयोजकांनी सांगितले आहे. केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांच्या राजीनाम्याची मागणीही या आंदोलनातून करण्यात येणार आहे..Pune Students Protest: दिल्लीतील लाठीमार विरोधात पुण्यात विद्यार्थ्यांचा एल्गार; धर्मेंद्र प्रधान यांच्या राजीनाम्याची जोरदार मागणी.दिल्लीतील विद्यार्थ्यांच्या आंदोलनादरम्यान झालेल्या पोलिस कारवाईच्या निषेधार्थ आणि केंद्रीय शिक्षणमंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांच्या राजीनाम्याच्या मागणीसाठी 'कॉक्रोच जनता पार्टी' (CJP) तर्फे आज (२४ जुलै) पुण्यात मोर्चाचे आयोजन करण्यात आले आहे. हा मोर्चा दुपारी ३ वाजल्यापासून शनिवारवाडा (लाल महाल परिसर) येथून सुरू होऊन फडके हौद, दारूवाला पूल, नरपतगिरी चौक, बोलाई माता मंदिर चौक मार्गे जिल्हाधिकारी कार्यालयापर्यंत जाणार आहे. मोर्चाच्या पार्श्वभूमीवर पुणे शहर वाहतूक पोलिसांनी नागरिकांना वाहतुकीबाबत महत्त्वाचा सल्ला जारी करत पर्यायी मार्गांचा वापर करण्याचे आवाहन केले आहे..मोर्चामुळे शहरातील काही प्रमुख मार्गांवर तात्पुरते वाहतूक बदल लागू होऊ शकतात. गणेश रोड, केळकर रोड, शिवाजी रोड आणि नेहरू रोड या मार्गांवर वाहतुकीवर परिणाम होण्याची शक्यता असल्याची माहिती वाहतूक पोलिसांनी दिली आहे..नागरिकांनी प्रवासासाठी लक्ष्मी रोड, सूर्य हॉस्पिटल–२५ ऑगस्ट चौक मार्ग, एबीसी–फुटका बुरूज मार्ग, जंगली महाराज रोड–नदीपात्र रोड–टिळक रोड तसेच बॅनर्जी चौक–नेहरू मेमोरियल मार्ग या पर्यायी मार्गांचा वापर करावा, असे आवाहन करण्यात आले आहे..वाहतूक पोलिसांनी प्रसिद्ध केलेल्या सूचनेनुसार, आवश्यकतेनुसार वाहतुकीत तात्पुरते बदल करण्यात येतील. त्यामुळे नागरिकांनी शक्यतो प्रभावित मार्ग टाळावेत, वाहतूक पोलिसांच्या सूचनांचे पालन करावे आणि प्रवासासाठी अतिरिक्त वेळ गृहित धरावा, असेही आवाहन करण्यात आले आहे. विशेषतः दुपारी ३ वाजल्यानंतर मध्य पुण्यात कामानिमित्त ये-जा करणाऱ्यांनी पर्यायी मार्गांचा वापर केल्यास वाहतूक कोंडी टाळण्यास मदत होईल, असे पोलिसांनी स्पष्ट केले आहे..Pune Rain Update: पुणे घाटमाथ्यावर रेड अलर्ट; खडकवासला धरण १०० टक्के भरले, चारही धरणांत किती टक्के पाणीसाठा?.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.