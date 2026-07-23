Pune Students Protest: दिल्लीतील लाठीमार विरोधात पुण्यात विद्यार्थ्यांचा एल्गार; धर्मेंद्र प्रधान यांच्या राजीनाम्याची जोरदार मागणी

प्रज्वल रामटेके पुणे : ‘पेपर लीक की ये सरकार, नहीं चलेगी अबकी बार’ अशी गर्जना करत दिल्लीतील जंतर-मंतर येथे आंदोलन करणाऱ्या विद्यार्थ्यांवर झालेल्या कथित लाठीमाराच्या निषेधार्थ वंचित बहुजन आघाडीसह विविध राजकीय पक्ष, सामाजिक, विद्यार्थी आणि कामगार संघटनांतर्फे गुरुवारी (ता. २३) भिडे वाडा ते पुणे स्टेशनपर्यंत पायी मोर्चा काढण्यात आला. या वेळी विद्यार्थ्यांच्या भवितव्याशी सुरू असलेला खेळ थांबवून केंद्रीय शिक्षणमंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांनी राजीनामा द्यावा, अशी मागणी या वेळी करण्यात आली..या वेळी दिल्लीतील जंतर मंतर येथे न्याय मागणाऱ्या विद्यार्थ्यांवर पोलिसांनी केलेल्या लाठीमाराचा तीव्र शब्दांत निषेध करण्यात आला. पेपरफुटीमुळे नैराश्यातून आत्महत्या केलेल्या देशभरातील विद्यार्थ्यांना या मोर्चामध्ये श्रद्धांजली अर्पण करण्यात आली. त्यानंतर शिष्टमंडळाद्वारे जिल्हाधिकाऱ्यांना मागण्यांचे निवेदन देण्यात आले. या वेळी ‘नरेंद्र-धर्मेंद्र राजीनामा द्या’, ‘दिल्ली पोलिस मुर्दाबाद, दिल्ली पोलिस होश में आओ’, ‘तानाशाही नहीं चलेगी’, ‘इन्कलाब जिंदाबाद, छात्र एकजूट जिंदाबाद... पेपर लीक से आजादी...’ अशा गगनभेदी घोषणांनी पुण्याचे रस्ते दणाणून गेले.भारतातील मुलींची पहिली शाळा असलेल्या ऐतिहासिक भिडे वाड्यापासून या मोर्चाला सुरुवात झाली. लालमहाल, फडके हौद, दारुवाला पूल, १५ ऑगस्ट चौक, नरपतगिरी चौक, जुनी जिल्हा परिषद मार्गे जाऊन पुणे स्टेशन येथील डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या पुतळ्याजवळ या मोर्चाची सांगता झाली. या प्रसंगी ज्येष्ठ नेते वसंत साळवे, डॉ. अनिल जाधव, ॲड. अरविंद तायडे, नागेश भोसले, अनिस अहमद, आदी उपस्थित होते..‘‘दिल्लीत विद्यार्थ्यांवर झालेला लाठीचार्ज आणि दडपशाहीच्या निषेधार्थ, तसेच लोकशाही मूल्यांच्या रक्षणासाठी वंचित बहुजन आघाडीचे राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रकाश आंबेडकर यांच्या आदेशानुसार पुकारण्यात आलेला पुणे बंद १०० टक्के यशस्वी झाला. परफुटी ही केवळ परीक्षेची समस्या नाही, तर लाखो विद्यार्थ्यांच्या आयुष्याशी संबंधित प्रश्न आहे. त्यामुळे धर्मेंद्र प्रधान यांनी राजीनामा दिलाच पाहिजे.’’- ॲड. अरविंद तायडे, शहराध्यक्ष, वंचित बहुजन आघाडी, पुणे.‘‘नरेंद्र मोदी यांनी शिक्षणमंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांचा राजीनामा घ्यावा, अशी आमची आर्त मागणी आहे. विद्यार्थ्यांचे करिअर उद्ध्वस्त करण्यासाठी तेच जबाबदार आहेत. त्यांनी राजीनामा दिल्याशिवाय आम्ही मागे हटणार नाही. आज आम्ही आमची राजकीय ओळख बाजूला ठेवून फक्त पालक या नात्याने या मोर्चामध्ये सहभागी झालो आहोत.’’- राहुल डंबाळे, पालक.‘‘आम्ही रात्रंदिवस एक करून परीक्षांची तयारी करतो आणि एक पेपरफुटी आमचं अख्खं आयुष्य उद्ध्वस्त करते. जोवर या सिस्टीममध्ये पारदर्शकता येत नाही आणि दोषींवर कठोर कारवाई होत नाही, तोवर आमचा लढा सुरूच राहील.’’- गणेश जाधव, विद्यार्थी.‘‘दिल्लीत शांततेने आंदोलन करणाऱ्या आमच्या विद्यार्थी मित्रांवर लाठीचार्ज होतो, हे लोकशाहीसाठी मारक आहे. सरकार आमच्या भविष्याबाबत अजिबात गंभीर नाही, हेच यातून दिसून येते. आम्हाला न्याय हवा आहे.’’- रोहित शिंदे, विद्यार्थी.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.