पुणे

Pune Cold : यंदाचा डिसेंबर महिना सर्वाधिक थंड; गेल्या १० वर्षांतील सर्व विक्रम काढले मोडीत

गेल्या काही दिवसांपासून पुणे आणि परिसरात किमान तापमानात लक्षणीय घट झाली आहे.
pune cold

pune cold

sakal 

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

- प्रज्‍वल रामटेके

पुणे - पुण्यात यंदा हुडहुडी वाढली असून डिसेंबर महिन्याने थंडीचे गेल्या १० वर्षांतील सर्व विक्रम मोडीत काढले आहेत. डिसेंबरच्या अवघ्या २३ दिवसांतच तब्बल १३ दिवस किमान तापमानाची नोंद ‘एक’ अंकी झाली आहे. गेल्या १० वर्षांतील हा एक विक्रम ठरला आहे. २०१४ पासूनची आकडेवारी पाहता यंदाचा डिसेंबर सर्वाधिक थंड असल्याचे निरीक्षण नोंदविण्यात आले आहे.

