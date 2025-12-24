Pune Cold : यंदाचा डिसेंबर महिना सर्वाधिक थंड; गेल्या १० वर्षांतील सर्व विक्रम काढले मोडीत

- प्रज्वल रामटेकेपुणे - पुण्यात यंदा हुडहुडी वाढली असून डिसेंबर महिन्याने थंडीचे गेल्या १० वर्षांतील सर्व विक्रम मोडीत काढले आहेत. डिसेंबरच्या अवघ्या २३ दिवसांतच तब्बल १३ दिवस किमान तापमानाची नोंद ‘एक’ अंकी झाली आहे. गेल्या १० वर्षांतील हा एक विक्रम ठरला आहे. २०१४ पासूनची आकडेवारी पाहता यंदाचा डिसेंबर सर्वाधिक थंड असल्याचे निरीक्षण नोंदविण्यात आले आहे..गेल्या काही दिवसांपासून पुणे आणि परिसरात किमान तापमानात लक्षणीय घट झाली आहे. पहाटेच्या वेळी गारठा वाढला आहे. रात्रीच्या वेळी थंडीचा प्रभाव वाढत असल्याचे निरीक्षण नोंदवले जात आहे. याविषयी भारतीय हवामानशास्त्र विभाग पुणेचे वैज्ञानिक ‘डी’ डॉ. एस. डी. सानप यांनी सांगितले की, ‘सध्या पुणे आणि परिसरातील हवेमध्ये आद्रतेचे प्रमाण कमालीचे घटले आहे..तर उत्तरेकडून येणाऱ्या थंड आणि कोरड्या वाऱ्यांमुळे गारवा अधिक प्रकर्षाने जाणवत आहे. दिवसभर आकाश पूर्णपणे निरभ्र राहत असल्याने सूर्याची उष्णता रात्री वेगाने उत्सर्जित होते आणि पहाटेच्या किमान तापमानात मोठी घट पाहायला मिळते. यामुळेच यंदा डिसेंबरमध्ये गेल्या दशकातील सर्वाधिक एक अंकी तापमानाचे दिवस नोंदवले गेले आहेत.’.२०१४ ते २०१६ या कालावधीत डिसेंबरमध्ये एक अंकी किमान तापमानाचे दिवस तुलनेने अधिक होते. विशेषतः २०१६ मध्ये १२ दिवस किमान तापमान एक अंकी नोंदवले गेले होते. मात्र त्यानंतर २०१७ आणि २०१८ मध्ये या दिवसांची संख्या कमी-जास्त राहिली. २०१८ मध्ये गेल्या दहा वर्षातील सर्वाधिक कमी म्हणजे ५.९ अंश सेल्सिअस किमान तापमान नोंदविण्यात आले. २०२४ मध्ये पाच दिवस किमान तापमान एक अंकी राहिले. मात्र २०२५ मध्ये २३ डिसेंबरपर्यंतच तब्बल १३ दिवस किमान तापमान एक अंकी नोंदवले गेले..पुढील काही दिवसांत ही संख्या वाढण्याची शक्यता असल्याने, यंदाचा डिसेंबर पुण्यासाठी अधिक गारठ्याचा असल्याचे निरिक्षण नोंदविण्यात आले आहे.पुणे आणि परिसरात मंगळवारी (ता. २३) हवामान प्रामुख्याने स्थिर होते. किमान तापमान ८.१ अंश सेल्सिअस, तर कमाल तापमानात किंचित वाढ होऊन २९ अंश सेल्सिअस नोंदविण्यात आले. दिवसभर निरभ्र आकाश आणि कोरड्या वातावरणामुळे हवेत गारवा जाणवत होता. पुढील दोन ते तीन दिवसांत हवामानात फारसा बदल होणार नसून त्यानंतर मात्र किमान तापमानात दोन अंश सेल्सिअसने वाढ होणार असल्याचे हवामानशास्त्र विभागाने सांगितले आहे..असा असेल अंदाज...पुणे आणि परिसरामध्ये बुधवारी (ता. २४) किमान तापमान स्थिर राहणार असून किमान तापमान नऊ अंश सेल्सिअस तर कमाल तापमान २९ अंश सेल्सिअस इतके नोंदविण्यात येणार आहे. आकाश मुख्यतः निरभ्र राहून दुपारी आणि सायंकाळी अंशतः ढगाळ राहण्याची शक्यता आहे.सकाळी विरळ धुके पडण्याची शक्यता आहे. गुरुवारपासून (ता. २५) कमाल आणि किमान तापमानात किंचित वाढ होण्याची शक्यता आहे. आकाश मुख्यतः निरभ्र राहण्याची शक्यता हवामानशास्त्र विभागाने वर्तविली आहे..डिसेंबरमध्ये एक अंकी किमान तापमान नोंदविण्यात आलेले दिवसवर्ष - दिवस२०१४ - ८२०१५ - ७२०१६ - १२२०१७ - ४२०१८ - ८२०१९ - ०२०२० - ४२०२१ - ०२०२२ - २२०२३ - ०२०२४ - ५२३ डिसेंबर २०२५ पर्यंत - १३.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.