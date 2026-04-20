Pune Mahanagarpalika News: आयुक्तांचा आदेश झुगारून समाविष्ट गावांतील ४०८ कर्मचाऱ्यांचा पगार कपात; महापौरांकडून तातडीच्या लेखी अहवालाची मागणी

पुणे : पुणे महापालिकेत समाविष्ट झालेल्या गावांमधील ४०८ कर्मचाऱ्यांचे वेतन गेल्या सहा महिन्यापासून कमी करण्यात आले आहेत. ते महापालिकेच्या सेवेत आलेले असतानाही त्यांची पगार कपात केल्याबद्दल आज (ता. २०) सर्वसाधारण सभेत प्रश्न उपस्थित केला गेला. दरम्यान आयुक्त नवल किशोर राम यांनी पगार कपात करू नेय असे आदेश देऊनही हा आदेश झुगारून पगार कमी दिला जात असल्याचे समोर आले. त्यावर महापौर मंजूषा नागपुरे यांनी त्वरित लेखी अहवाल सादर करा असे आदेश दिले..पुणे महापालिकेत २०१७ मध्ये ९ आणि २०२१ मध्ये २३ गावे समाविष्ट करण्यात आली. या गावांमधून ४०८ कर्मचारी सध्या महापालिकेच्या सेवेत आहेत. त्यांना सेवेत घेताना सर्व कागदपत्र, अनुभव, वेतन याची तपासणी करण्यात आली होती. त्यांनतर त्यांना वेतन सुरु करण्यात आले. दरम्यान, या मध्ये त्रुटी असल्याची तक्रार आल्याने महापालिकेने चौकशी समिती गठित केली. त्याचा अहवाल अद्याप सादर झालेला नसताना या कर्मचाऱ्यांचा पगार कापण्यात आला आहे, त्यावर नगरसेवक गौरव घुले यांनी सर्वसाधारण सभेत प्रश्न उपस्थित केले. त्यावर उपायुक्त विजयकुमार थोरात यांनी खुलासा केला. .''४०८ कर्मचाऱ्यांच्या वेतनाबाबत त्रुटी असल्याने समिती गठित केली आहे. या समितीचा अहवाल आल्यानंतर वेतन निश्चिती केली जाईल. कोणावर अन्याय होऊ देणार नाही. आयुक्तांनीही पगार कपात करून नये असे आदेश दिले आहेत, असा खुलासा केला. त्यावर नगरसेवक अरविंद शिंदे यांनी आक्षेप घेतल्यानंतर महापौरांनी पुढील सर्वसाधारण सभेत लेखी अहवाल सादर करा असे आदेश दिले.