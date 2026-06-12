पुणे

Pune Railway: कन्फर्म तिकीट मिळणे कठीण! पुण्यातून सुटणाऱ्या रेल्वेगाड्यांना तुफान गर्दी; तत्काळ कोटा काही सेकंदातच ‘हाउसफुल्ल’

Tatkal train tickets getting booked within seconds in Pune: पुणेहून सुटणाऱ्या गाड्यांना १९२ टक्क्यांपर्यंत प्रवासी प्रतिसाद; वेटिंग, आरएसी आणि ‘नो रूम’मुळे कन्फर्म तिकीटांसाठी प्रवाशांची अक्षरशः झुंज
Pune-Bound Trains Packed to Capacity; Tatkal Quota Sells Out Within Seconds

Pune-Bound Trains Packed to Capacity; Tatkal Quota Sells Out Within Seconds

sakal 

सकाळ वृत्तसेवा
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‘पुणे : पुण्याहून सुटणाऱ्या रेल्वेगाड्यांना प्रवाशांचा चांगला प्रतिसाद मिळत आहे. एकीकडे वेटिंग यादी वाढत आहे, तर दुसरीकडे प्रवाशांना कन्फर्म तिकीट मिळणे दुरापास्त झाले आहे. यंदाच्या उन्हाळी हंगामात पुणे- जम्मू तावी झेलम एक्स्प्रेसला सर्वाधिक वेटिंग राहिले आहे. या गाडीला प्रवाशांना १९२ टक्के तर कोल्हापूर -गोंदिया महाराष्ट्र एक्स्प्रेसला १६३ टक्के प्रवाशांचा प्रतिसाद मिळाला. तर अन्य प्रमुख रेल्वे गाड्यांनादेखील वाढत्या वेटिंगची संख्या पाहून ‘नो रूम’(वेटिंग तिकिटे बंद)ची स्थिती आली.

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