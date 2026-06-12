Pune Railway: कन्फर्म तिकीट मिळणे कठीण! पुण्यातून सुटणाऱ्या रेल्वेगाड्यांना तुफान गर्दी; तत्काळ कोटा काही सेकंदातच ‘हाउसफुल्ल’

‘पुणे : पुण्याहून सुटणाऱ्या रेल्वेगाड्यांना प्रवाशांचा चांगला प्रतिसाद मिळत आहे. एकीकडे वेटिंग यादी वाढत आहे, तर दुसरीकडे प्रवाशांना कन्फर्म तिकीट मिळणे दुरापास्त झाले आहे. यंदाच्या उन्हाळी हंगामात पुणे- जम्मू तावी झेलम एक्स्प्रेसला सर्वाधिक वेटिंग राहिले आहे. या गाडीला प्रवाशांना १९२ टक्के तर कोल्हापूर -गोंदिया महाराष्ट्र एक्स्प्रेसला १६३ टक्के प्रवाशांचा प्रतिसाद मिळाला. तर अन्य प्रमुख रेल्वे गाड्यांनादेखील वाढत्या वेटिंगची संख्या पाहून ‘नो रूम’(वेटिंग तिकिटे बंद)ची स्थिती आली. .Zojila Tunnel: ‘झोजिला बोगद्या’ची दोन्ही टोके जोडली! सहा वर्षांच्या अथक चिकाटीने कारगिल-लडाख जवळ; काम निर्णायक टप्प्यावर.रेल्वे प्रशासनाने प्रवाशांची वाढती संख्या लक्षात घेऊन पुण्यासह देशभरातून उन्हाळी विशेष रेल्वे चालविल्या. पुण्याहून विशेषतः उत्तर भारतात जाणाऱ्या रेल्वे गाड्यांना प्रवाशांची मोठी गर्दी असल्याने रेल्वे प्रशासनाने उत्तर भारतात सर्वाधिक रेल्वे गाड्या सोडल्या, असे असताना देखील उत्तरेत जाणाऱ्या रेल्वे गाड्यांना प्रवाशांची मोठी गर्दी पाहायला मिळाली..रेल्वे प्रशासनाने दिलेल्या आकडेवारीनुसार पुणे - जम्मू तावी झेलम एक्स्प्रेसला सर्वाधिक वेटिंग राहिले आहे. या गाडीला १९२ टक्के प्रतिसाद (ऑक्युपन्सी) तर महाराष्ट्र एक्सप्रेसला १६३ टक्के प्रतिसाद (ऑक्युपन्सी) मिळाली. तर सर्वात कमी प्रतिसाद पुणे - सोलापूर हुतात्मा एक्स्प्रेसला मिळाला असून याला ६५ टक्के प्रवाशांचा प्रतिसाद मिळाला आहे..झेलम एक्स्प्रेसला सतत प्रवाशांचा मोठा प्रतिसाद असतो. यात पुणे ते जम्मू तावी असे थेट प्रवास करणारे कमी असतात, मात्र दोन-तीन टप्प्यांत प्रवास करणारे अधिक असतात. यामुळे झेलमला सर्वात जास्त प्रतिसाद जाणवत असेल.- शीलभद्र गौतम, प्रभारी जनसंपर्क अधिकारी, रेल्वे विभाग, पुणे.रेल्वे गाड्यांना अद्यापही गर्दीसुट्ट्या आणि परतीचा प्रवास सुरू असल्याने प्रवाशांची अजूनही रेल्वे गाड्यांना मोठी गर्दी आहे. चार्ट तयार झाल्यानंतरही आरक्षित तिकीट ‘आरएसी’ मध्येच अडकत असल्याने प्रवाशांना मोठा मनस्ताप सहन करावा लागत आहे. ‘तत्काळ’ तिकिटाची खिडकी उघडताच काही सेकंदांतच सर्व कोटा ‘हाऊसफुल्ल’ होत आहे..Shirdi Railway Station: साईभक्तांसाठी मोठी खुशखबर! कुंभमेळ्यापूर्वी शिर्डी रेल्वे स्थानकाचा कायापालट हाेणार, ६० कोटींच्या प्रकल्पाला मंजुरी.कोणत्या गाड्यांना किती प्रतिसादझेलम एक्स्प्रेस १९२ टक्केमहाराष्ट्र एक्स्प्रेस १६३ टक्केदौंड - इंदूर एक्स्प्रेस १५० टक्केकन्याकुमारी एक्स्प्रेस १४९ टक्केसिंहगड एक्स्प्रेस १४९ टक्केदानापूर एक्स्प्रेस १३५ टक्केआझाद हिंद एक्स्प्रेस १३१ टक्केमहालक्ष्मी एक्स्प्रेस १२५ टक्केडेक्कन एक्स्प्रेस ९२ टक्केपुणे - सोलापूर हुतात्मा एक्स्प्रेस ६५ टक्के .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.