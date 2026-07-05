Food Adulteration: राज्यातील अन्न व दूधभेसळ प्रकरणांवर कठोर कायदे करा; ग्राहक पंचायतीचे तुकाराम मुंढेंना निवेदन

-डी. के. वळसे पाटीलमंचर : राज्यात उघडकीस येत असलेल्या अन्न व दूधभेसळीच्या गंभीर प्रकरणांच्या पार्श्वभूमीवर भेसळ करणाऱ्यांसह त्यांना संरक्षण देणारे अधिकारी व संबंधितांवरही कठोर कायदेशीर कारवाई करण्यात यावी, अशी मागणी अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत मध्य महाराष्ट्र प्रांत अध्यक्ष बाळासाहेब सिताराम औटी यांनी राज्याचे अन्न व औषध प्रशासनाचे आयुक्त तुकाराम मुंढे यांना पाठवलेल्या निवेदनात रविवार ( ता. ५) रोजी केली आहे..Woman Success Story: ३३ गुंठ्यात फुलली यशाची बाग! दरमहा २०-२५ हजारांचा निव्वळ नफा; वडगाव आनंदच्या महिला शेतकऱ्यांची शेती ठरली इतरांसाठी प्रेरणादायी...निवेदनात अन्न व औषध प्रशासनाने अन्न व दूधभेसळीविरोधात सुरू केलेल्या धडक कारवाईचे स्वागत करून या मोहिमेस अखिल भारतीय ग्राहक पंचायतीचा जाहीर पाठिंबा व्यक्त करण्यात आला आहे. अन्न व दूधभेसळ हा केवळ आर्थिक गुन्हा नसून नागरिकांच्या आरोग्याशी व जीवनाशी खेळणारा गंभीर सामाजिक अपराध असल्याचे नमूद करण्यात आले आहे..दूधासारख्या जीवनावश्यक अन्नपदार्थात रासायनिक पदार्थ मिसळून विक्री करणाऱ्यांविरुद्ध कठोर शिक्षा होणे आवश्यक असून, अशा प्रकारांमुळे बालके, ज्येष्ठ नागरिक व सर्वसामान्य ग्राहकांच्या आरोग्यावर गंभीर परिणाम होत असल्याची चिंता व्यक्त करण्यात आली आहे..राज्यात इतक्या मोठ्या प्रमाणावर भेसळीचे जाळे कार्यरत असताना संबंधित यंत्रणा निष्क्रिय का राहिल्या, याची उच्चस्तरीय चौकशी करण्यात यावी. तसेच भेसळ करणाऱ्यांना प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष संरक्षण देणारे, कर्तव्यात कसूर करणारे किंवा संगनमताने काम करणारे अधिकारी व संबंधित व्यक्तींवरही फौजदारी गुन्हे दाखल करून कठोर कारवाई करण्यात यावी, अशी मागणी निवेदनात करण्यात आली आहे..राज्यातील सर्व दूध संकलन केंद्रे, डेअऱ्या, अन्न प्रक्रिया उद्योग व वितरण साखळीवर विशेष तपासणी मोहीम राबविणे, दोषींचे परवाने कायमस्वरूपी रद्द करणे, त्यांची मालमत्ता जप्त करणे तसेच अन्न भेसळीसंदर्भातील कायदे अधिक कठोर करण्यासाठी राज्य शासनाने केंद्र शासनाकडे शिफारस करावी, अशाही मागण्या करण्यात आल्या आहेत..ग्राहकांच्या आरोग्य व हक्कांच्या संरक्षणासाठी अन्न भेसळविरोधी मोहिमेला राज्यव्यापी लोकचळवळीचे स्वरूप देण्याची गरज असून, या मोहिमेस अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत सर्वतोपरी सहकार्य करणार असल्याचे मध्य महाराष्ट्र प्रांताचे अध्यक्ष बाळासाहेब सिताराम औटी यांनी निवेदनात म्हटले आहे..Nagpur Pune Vande Bharat: प्रवाशांसाठी खुशखबर! नागपूर–पुणे वंदे भारत एक्स्प्रेसला मिळणार नवीन १६/२० डब्यांचा रेक; विदर्भ–पश्चिम महाराष्ट्र प्रवास होणार सोयीचा.- अन्न व दूधभेसळ करणाऱ्यांसह संरक्षण देणाऱ्यांवर कारवाईची मागणी- अन्न व औषध प्रशासनाच्या धडक मोहिमेस ग्राहक पंचायतीचा जाहीर पाठिंबा- भेसळ प्रकरणाची उच्चस्तरीय चौकशी करण्याची मागणी- दोषींचे परवाने रद्द करून मालमत्ता जप्त करण्याची सूचना- राज्यभर विशेष तपासणी मोहीम राबविण्याची मागणी.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.