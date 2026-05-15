पुणे

‘एमआरपी’विरोधात देशव्यापी आंदोलन

‘एमआरपी’विरोधात देशव्यापी आंदोलन
Published on

पुणे, ता. १५ : वस्तूंवर छापल्या जाणाऱ्या अवाजवी ‘एमआरपी’मुळे (मॅक्सिमम रिटेल प्राइस) ग्राहकांची होणारी आर्थिक लूट थांबवण्यासाठी अखिल भारतीय ग्राहक पंचायतीने केंद्र सरकारविरोधात देशव्यापी आंदोलन पुकारले आहे. आता जनजागृती मोहीम सुरू असून, २५ मे रोजी दिल्लीत जंतर-मंतर येथे राष्ट्रीय स्तरावर निदर्शने केली जाणार आहेत, अशी माहिती पंचायतीचे राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य सूर्यकांत पाठक यांनी दिली. उत्पादक कंपन्या उत्पादन खर्चाच्या अनेक पटींनी अधिक किंमत छापून ग्राहकांची दिशाभूल करत असल्याचा आरोप संघटनेने केला आहे. प्रामुख्याने सौंदर्यप्रसाधने, इलेक्ट्रॉनिक्स, खाद्यपदार्थ आणि औषधांच्या किमतीत मोठी तफावत आढळल्याचे पाठक यांनी नमूद केले. या संदर्भात केंद्र सरकारकडे विविध मागण्या केल्या असून, जिल्हाधिकाऱ्यांना निवेदने देण्यात येत आहेत. ‘एमआरपी’ची संकल्पना ग्राहकांच्या हितासाठी असली, तरी सध्या तिचा गैरवापर होत असल्याने लोकशाही मार्गाने आंदोलन छेडल्याचे पंचायतीने स्पष्ट केले आहे.

सकाळ+ चे सदस्य व्हा

ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!

शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.

Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.

MRP overpricing in India
Consumer rights movement
Nationwide protest against MRP
Pune consumer activism
Jantar Mantar protest details
Beauty products pricing issues
Electronics MRP discrepancies
Food product pricing protests
Pharmaceuticals MRP concerns
Consumer grievances against manufacturers
National consumer council India
Government actions on MRP
Inflation impacts on retail prices
Consumer awareness campaigns
Fair pricing initiatives in India
एमआरपी लुट
ग्राहक हक्क चळवळ
देशव्यापी आंदोलन
पुण्यातील ग्राहक क्रांती
जंतर-मंतर आंदोलन माहिती
सौंदर्यप्रसाधनांवरील किंमत तफावत
इलेक्ट्रॉनिक्सचे MRP प्रश्न
खाद्यपदार्थांचे किंमतीत वाघाळा
औषधांच्या किमतींची माहिती
ग्राहकांची दिशाभूल
केंद्र सरकारकडे मागण्या
पंतप्रधानांकडे ग्राहक आंदोलन
ग्राहकांचे हक्क
आर्थिक लूट थांबवण्यासाठी उपाय
लोकशाही मार्गाने आंदोलन