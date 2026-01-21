Pune News: उरुळी देवाचीमध्ये दूषित पाणीपुरवठा; विकतच्या पाण्यावर अवलंबून राहण्याची वेळ, आरोग्याचा प्रश्न गंभीर!

फुरसुंगी : दूषित पाणीपुरवठा होत असल्याने उरुळी देवाचीमधील नागरिकांवर नाहक मनस्तापाला सामोरे जाण्याची वेळ आली आहे, तसेच नागरिकांच्या आरोग्याचाही प्रश्न निर्माण झाला आहे. येथील जलवाहिन्यांची तपासणी आणि योग्य उपाययोजना करून पिण्यायोग्य पाणीपुरवठा करावा, अशी नागरिकांकडून मागणी होत आहे..प्रवाशांसाठी आनंदाची बातमी! पुण्यात ‘माण-विद्यापीठ चौक’ मेट्रो चाचणी यशस्वी; एकोणीस किलोमीटरचे काम पूर्ण, मार्चअखेरपर्यंत मार्ग होणार खुला...मागील दोन दिवसांपासून येथील वज्रेश्वरीनगरमध्ये गढूळ पाणीपुरवठा होत आहे. या परिसरातील जलवाहिनीला गळती लागल्याने त्यात घाण पाणी शिरल्याचे नागरिकांकडून सांगण्यात येत आहे, तसेच नळाद्वारे येणाऱ्या पाण्यातून दुर्गंधी येत असल्याचेही नागरिकांनी सांगितले. दूषित पाण्यामुळे नागरिकांना पाणी साठवणूक टाक्यांची सफाई करून घ्यावी लागत आहे, तसेच महापालिकेचे पिण्यायोग्य पाणी नसल्याने त्यांना विकतच्या पाण्यावर अवलंबून राहावे लागत आहे..यामुळे त्यांच्या दैनंदिन खर्चात वाढ झाली असून पाण्यासाठी टँकरमागे धावण्याचीही वेळ आली आहे. प्रशासनाने या जलवाहिनीची त्वरित तपासणी करावी, तसेच ज्या ठिकाणी गळती होत आहे त्या ठिकाणी योग्य उपाययोजना करून स्वच्छ पाणीपुरवठा करावा, अशी मागणी होत आहे..पाणीपुरवठा वितरण आणि जलवाहिन्यांच्या देखभाल दुरुस्तीची कामे महापालिकेच्या पाणीपुरवठा विभागाचेच आहे. त्यामुळे जोपर्यंत येथील जलवाहिनीची दुरुस्ती होत नाही, तोपर्यंत महापालिकेने या भागात टँकरने पिण्याच्या पाण्याचा मोफत पुरवठा करावा.- तात्या भाडळे, स्थानिक नागरिक.MPSC Success Story: गटविकास अधिकाऱ्यांची एमपीएससीत यशस्वी झेप; सोनल शहांची जीएसटी असिस्टंट कमिशनरपदी निवड, नाेकरी करत यशाला गवसणी!.जलवाहिनीची गळती शोधण्यासाठी पाठवलेल्या पथकाने जलवाहिनीच्या गळतीचे ठिकाण शोधले आहे.या ठिकाणी जलवाहिनीची दुरुस्ती करून स्वच्छ पाणीपुरवठा सुरळीत करत आहोत.- निखिल घरत, कनिष्ठ अभियंता, पाणीपुरवठा विभाग.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.