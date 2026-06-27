Contaminated Water Supply : ससाणेनगर परिसरात दूषित पाणीपुरवठा

हडपसर - अगोदरच दिवसाआड आणि अपुरा पाणीपुरवठा होत असताना ससाणे नगर परिसरात काही ठिकाणी दूषित पाणीपुरवठा होत असल्याने येथील नागरिकांनी पाणीपुरवठा विभागाविरोधात तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे. आज पाणीच भरू न शकल्याने व उद्याही पाणी मिळणार नसल्याने पुढील दोन दिवस पाणी कसे मिळवायचे, असा प्रश्न येथील नागरिकांनी केला आहे..महापालिकेने पाणीपुरवठा बाबत केलेल्या नियोजनानुसार या भागातही दिवसाआड पाणीपुरवठा होत आहे. आज मात्र हा संपूर्ण पाणीपुरवठा सांडपाणी मिश्रित होता. विशेषतः येथील गल्ली नंबर तीन मध्ये हा दूषित पाणीपुरवठा झाला. तांबूस व काळपट स्वरूपाचा हा पाणीपुरवठा होत असल्याने रहिवाशांनी ते पिण्यासाठी भरणे टाळले. चार-पाच महिन्यांपूर्वीही या ठिकाणी अशा स्वरूपाचा पाणीपुरवठा होत होता. तो दुरुस्त करण्यात आल्यानंतर आज पुन्हा त्याच प्रकारे पुन्हा पुरवठा होवू लागल्याने नागरिकांनी संताप व्यक्त केला आहे..दिवसाआड पाणीपुरवठा होत असल्याने आम्हाला पाणी फार जपून वापरावे लागत आहे. त्यातच आता हा दूषित पाणीपुरवठा होत असेल तर नागरिकांना आरोग्याच्या समस्येला तोंड द्यावे लागण्याचा धोका आहे. आमच्या भागात वारंवार पाण्याची अशी समस्या निर्माण होत असते. पालिका मात्र त्याकडे गांभीर्याने पाहत नसल्याची तक्रार येथील रहिवासी छाया गायकवाड, वंदना जाधव, छाया देशमुख, लक्ष्मी पाईकराव, अश्विनी मंगळेकर, चंद्रकांत डांगमाळी यांनी केली आहे..कार्यकर्ते उल्हास तुपे म्हणाले, 'पिण्याच्या पाण्यामध्ये दळणीचे पाणी मिसळून येणे ही फार मोठी गंभीर घटना आहे. पाणीपुरवठा अधिकारी व कर्मचाऱ्यांनी तातडीने पाहणी करून संबंधित वाहिन्यांची दुरुस्ती करावी. त्याकडे दुर्लक्ष केल्यास आंदोलन केले जाईल.'.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.