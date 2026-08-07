Pune News : क्षमता नसलेल्या ठेकेदाराला पात्र करण्यावरून वादंग

पुणे - शहरातील रस्त्यांना खड्डे पडलेले असताना ते दुरूस्तीचे काम कोणत्या ठेकेदाराला द्यायचे यावरून वाद पेटला आहे. ज्या ठेकेदाराची प्रति तास १२० टन हॉटमिक्स डांबर तयार करण्याची क्षमता नाही अशा ठेकेदाराला काम देण्याचा प्रयत्न सुरु आहे. जवळपास ७५ कोटी रुपयांच्या तीन निविदांची कामे ठप्प झाली आहेत..पुणे शहरात गेल्या वर्षभरात महावितरण, एमएनजीएल, मोबाइल कंपन्यांच्या सेवा वाहिन्या टाकणे, जलवाहिनी, सांडपाणी वाहिनी, पावसाळी गटार, सीसीटीव्ही केबल टाकणे यासह अन्य कारणांनी सुमारे ८५ किलोमीटरचे रस्ते खोदाई झाले आहे. हे खोदलेले रस्ते रिस्टेटमेंट केले नसल्याने शहरात खड्ड्यांचे साम्राज्य निर्माण झाले आहे. या रस्त्यांचे रिस्टेटमेंट करण्यासाठी महापालिकेने पथ विभागाच्या तीन अधीक्षक अभियंत्यांच्या नियंत्रणाखाली प्रत्येकी २५ कोटी रुपये याप्रमाणे ७५ कोटी रुपयांच्या निविदा काढल्या आहेत..यातील प्रत्येक निविदेसाठी ७ ते ८ ठेकेदारांनी त्यांचे प्रस्ताव दाखल केले आहेत. त्यात ‘अ’ पाकीट उघडून कागदपत्रांची छाननी सुरु केली आहे. या निविदेमध्ये ठेकेदाराचा पुणे महापालिकेपासून शहराच्या ३५ किलोमीटर अंतराच्या आत हॉटमिक्स प्लांट असणे अनिवार्य आहे. या प्लांटमधून प्रतितास १२० टन हॉटमिक्स डांबर तयार होणे आवश्यक आहे..त्यासह ठेकेदाराची आर्थिक क्षमता, वार्षिक उलाढाल किती आवश्यक आहे अशा नियम व अटी टाकण्यात आलेल्या आहेत. अ पाकीट उघडल्यानंतर ज्या ठेकेदाराला पात्र ठरवण्याचा खटाटोप सुरु आहे. त्याने प्लांटची क्षमता ८० ते १२० टन प्रतितास असे नमूद केले आहे. महापालिकेच्या अभियंत्यांनी प्रत्यक्षात जागा पाहणी केली असता त्यात हा प्लांट ९० टन प्रतितास या क्षमतेचा असल्याचे समोर आले आहे. त्यानंतरही या ठेकेदाराला पात्र करण्याचा खटाटोप सुरु आहे. त्याविरोधात तक्रारी प्राप्त झालेल्या असल्या तरीही अजून अधिकारी त्यावर ठाम आहेत. या निविदेवर तोडगा निघत नसल्याने उर्वरित दोन निविदांची प्रक्रिया ठप्प झाली आहे.पथ विभागाचे प्रमुख राजेश बनकर म्हणाले, ‘ठेकेदाराच्या प्लांटची क्षमता कमी असल्याच्या तक्रारी प्राप्त झाल्या आहेत पण त्यात तथ्य नाही. या निविदेतील पात्र-अपात्र ठेकेदारांचा सोमवारी निर्णय होणे अपेक्षित आहे.’.अधिकाऱ्याची थेट डीलपुणे महापालिकेत विविध विभागात कोट्यवधी रुपयांच्या निविदा काढल्या जात आहेत. त्यात एका प्रमुख अधिकाऱ्यांकडून थेट ठेकेदारांना बोलावून घेत थेट टक्केवारीच्या डील सुरु आहेत. काम मंजूर करून पुढे पाठवायचे असेल तर मला दोन टक्के द्यावे लागतील आणि माझ्या बॉसचा एक टक्का माझ्याकडेच द्यायचा असे सांगितले जात आहे. या अधिकाऱ्याच्या कनिष्ठांनीही यास दुजोरा दिला आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.