Amit Shah Pune : छत्रपती शिवाजी महाराज यांच्यासोबत अमित शाहंचा फोटो; 'भारताचा चाणक्य' म्हणून वादग्रस्त बॅनर?; काँग्रेसने विरोध करताच पोस्टर गायब

Pune Amit Shah Visit : केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांच्या पुणे दौऱ्यापूर्वी लावण्यात आलेला 'शौर्यभूमीत भारताच्या चाणक्याचे स्वागत' असा मजकूर असलेला स्वागताचा बॅनर वादाच्या भोवऱ्यात सापडला आहे. केंद्रीय राज्यमंत्री मुरलीधर मोहोळ यांच्या वतीने लावण्यात आलेल्या या बॅनरवर विरोधकांनी टीका केल्यानंतर तो आज (ता.०१) शनिवारी सकाळी काढून टाकण्यात आला..पुण्यातील खंडोजी बाबा चौकात हा बॅनर लावण्यात आला होता. अमित शहा यांची तुलना 'भारताचे चाणक्य' अशी करण्यात आल्याने सोशल मीडियावर तसेच राजकीय वर्तुळात या बॅनरवर टीका झाली. वाढता वाद लक्षात घेऊन संबंधित बॅनर हटविण्यात आल्याची माहिती समोर आली आहे..दरम्यान, अमित शहा यांच्या पुणे दौऱ्याला काँग्रेसने काळे झेंडे दाखवत आंदोलन करण्याचा इशारा दिला आहे. या पार्श्वभूमीवर पुणे पोलिसांनी शहरात कडक सुरक्षा व्यवस्था तैनात केली आहे. पोलिसांनी काही काँग्रेस कार्यकर्त्यांना प्रतिबंधात्मक कारवाई म्हणून रात्रीच ताब्यात घेतले आहे..पोलीस उपायुक्त गौहर हसन यांनी सांगितले की, काँग्रेसला सुमारे २५० आंदोलकांसह आंदोलनाची परवानगी देण्यात आली आहे. तसेच कोणताही अनुचित प्रकार घडू नये यासाठी काँग्रेस पदाधिकाऱ्यांना आवश्यक सूचना देण्यात आल्या असून, काही जणांना प्रतिबंधात्मक उपाय म्हणून ताब्यात घेण्यात आले आहे..Amit Shah Pune Visit : केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह पुणे दौऱ्यावर, काँग्रेसकडून काळे झेंडे दाखवणार; मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री उपस्थित राहणार.याशिवाय वंचित बहुजन आघाडीनेही अमित शहा यांच्या दौऱ्याला विरोध दर्शवत मार्केट यार्ड चौकात निदर्शने करण्याची घोषणा केली आहे. त्यामुळे शहरात विविध ठिकाणी पोलिसांचा मोठा बंदोबस्त ठेवण्यात आला असून, दौऱ्यादरम्यान कायदा व सुव्यवस्था राखण्यासाठी प्रशासन सतर्क झाले आहे. अमित शहा यांच्या दौऱ्याच्या पार्श्वभूमीवर स्वागताचे बॅनर, विरोधी पक्षांचे आंदोलन आणि वाढविण्यात आलेला पोलिस बंदोबस्त यामुळे पुण्यातील राजकीय वातावरण चांगलेच तापले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.