Pune News : नवले पूल येथे झालेल्या अपघातानंतर समन्वय बैठक; सहा महिन्यात करणार सुधारणा

महापालिका आयुक्त नवल किशोर राम यांनी नवले पूल परिसरात केली पाहणी. त्यानंतर विविध विभागाच्या अधिकाऱ्यांची बैठक पार पडली.
पुणे - नवले पूल येथे झालेल्या भीषण अपघातानंतर आज (ता. १४) पुणे महापालिका, राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण (एनएचएआय), पोलिस, पुणे महानगर क्षेत्र विकास प्राधिकरण (पीएमआरडी) यासह अन्य विभागाच्या अधिकाऱ्‍यांची समन्वयाची बैठक पार पडली.

