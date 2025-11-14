Pune News : नवले पूल येथे झालेल्या अपघातानंतर समन्वय बैठक; सहा महिन्यात करणार सुधारणा

पुणे - नवले पूल येथे झालेल्या भीषण अपघातानंतर आज (ता. १४) पुणे महापालिका, राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण (एनएचएआय), पोलिस, पुणे महानगर क्षेत्र विकास प्राधिकरण (पीएमआरडी) यासह अन्य विभागाच्या अधिकाऱ्यांची समन्वयाची बैठक पार पडली..या बैठकीत पुन्हा एकदा दिर्घकालीन, मध्यमकालीन आणि अल्पकालीन उपाययोजनांवर चर्चा करण्यात आली आहे. यामध्ये राष्ट्रीय महामार्गावर रम्बलर्स स्ट्रीप, कॅटआय लावण्यास उशीर होऊ नये यासाठी हे काम स्वतः महापालिकेने करण्याचा निर्णय घेतला आहे.महापालिका आयुक्त नवल किशोर राम यांनी आज सकाळी नवले पूल परिसरात पाहणी केली. त्यानंतर विविध विभागाच्या अधिकाऱ्यांची बैठक पार पडली. यामध्ये अपघात रोखण्यासाठी उपाययोजना करण्याचा निर्णय घेतला आहे..महापालिका आयुक्त नवल किशोर राम म्हणाले, नवले पुलाच्या ठिकाणची स्थिती भयानक आहे. तेथील स्थिती सुधारणे आवश्यक आहे. यासाठी महापालिका समन्वयकाची भूमिका घेऊन येथील कामे सहा महिन्यात पूर्ण केली जातील. काजत्र बोगद्यापासून नवले पुलापर्यंत प्रत्येक ५०० मीटर अंतरावर रम्बलर्स स्ट्रीप लावणे, चार लेनमध्ये कॅट आय लावल्या जातील हे काम महापालिका करणार आहे..अशा आहेत उपाययोजना- महामार्गावर ५ मिमी, १० मिमी, १५ मिमीचे रम्बलर्स स्ट्रीप लावणे- ठिकठिकाणी एलइडी बोर्ड लावणे- अवजड वाहनांनी सक्तीने रस्त्याची बाजू वापरावी, त्यामुळे सर्व्हिस रस्त्यापासून ही वाहने लांब राहतील.- नो पार्किंगच्या नियमाची कडक अंमलबजावणी करणे- कात्रज ते नवले पूल या दरम्यान वाहनांचा वेग ४० किलोमीटर प्रतितास ठेवण्याचे बंधन- भरधाव वेगात जाणाऱ्या वाहनांवर कारवाई करणे- नवले पूल व परिसरातील अवैध वाहतुकीवर निर्बंध आणणे- महामार्गावर थांबणाऱ्या प्रवासी गाड्यांवर कारवाई करणे.सहा महिन्यात होणार हे सेवा रस्ते- सूस खिंड ते राधा हॉटेल- डुक्कर खिंड ते मुठा नदी- वडगाव पूल ते नवले पूल- नवले पूल ते भुमकर पूल.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.