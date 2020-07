एका लग्नात कोरोनाने वाजवली 24 जणांची पिपाणी...

दौंड (पुणे) : दौंड तालुक्यातील कासुर्डी येथे एका नवविवाहित दांपत्याच्या संपर्कात आलेल्या पाच नातेवाईकांना देखील कोरोना विषाणूची बाधा झाली आहे. तालुक्यात आज ११ महिलांसह एकूण १९ जणांना कोरोनाची बाधा झाली आहे. जुन्नर तालुक्यातील कोरोनाग्रस्तांची चिंता कमी होणार दौंड तालुक्यातील १०२ जणांचे घशातील स्त्राव तपासणीसाठी (स्वॅब टेस्ट) पुणे येथे पाठविण्यात आले होते. त्यापैकी २४ जुलै रोजी आलेल्या अहवालानुसार १९ जणांना बाधा झाली आहे. कासुर्डी, केडगाव, सहजपूर, नानगाव व मिरवडी येथील ग्रामस्थांचा बाधितांमध्ये समावेश आहे. बाधितांमध्ये ११ महिला व ८ पुरूषांचा समावेश आहे. त्यापैकी १० बाधितांचे घरीच विलगीकरण करून उपचार केले जात आहेत तर उर्वरित बाधितांवर यवत (ता. दौंड) येथील कोविड केअर सेंटर मध्ये उपचार केले जात आहेत, अशी माहिती तालुका आरोग्य अधिकारी डॅा. अशोक रासगे यांनी दिली. आता शुभमंगल सावधान म्हणा वीस लोकांमध्येच कासुर्डी येथील दोन नवरदेवांचे उरूळी कांचन (ता. हवेली) येथील मुलींशी मागील पंधरवड्यात विवाह झाला होता. त्यापैकी एका नवविवाहित दांपत्यास १८ जुलै रोजी कोरोनाची बाधा झाल्यानंतर त्यांच्या संपर्कात आलेल्या कुटुंबातील तब्बल १७ जणांना २० जुलै रोजी बाधा झाली होती. दरम्यान, या बाधितांच्या संपर्कात आलेल्या पाच नातेवाईकांना देखील कोरोना विषाणूची बाधा झाल्याने वरपक्षाकडील बाधितांची संख्या २४ झाली आहे. उपचारानंतर ७९ जण बरे

दौंड तालुक्यात (दौंड शहर वगळून) २९ एप्रिल ते २४ जुलै दरम्यान एकूण १९४ जणांना बाधा झाली असून, त्यापैकी ७९ जण उपचारानंतर बरे झाले आहेत. चार जणांचा कोरोनामुळे मृत्यू झाला असून, सध्या १११ बाधितांवर उपचार सुरू आहेत, अशी माहिती डॅा. अशोक रासगे यांनी दिली.

