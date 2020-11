कोरोनामुक्त होणाऱ्यांचे प्रमाण दिलासादायक; जाणून घ्या पुणे विभागातील स्थिती

पुणे- विभागातील पाच जिल्ह्यांमध्ये कोरोना बाधित रुग्णांची संख्या एकूण पाच लाख 18 हजार 757 झाली आहे. त्यापैकी चार लाख 89 हजार 128 रुग्ण बरे होऊन घरी गेले आहेत. आजअखेर 14 हजार 622 रुग्णांचा मृत्यू झाला असून, मृत्यूचे प्रमाण 2.82 टक्के आहे. सध्या उपचार घेणाऱ्या रुग्णांची संख्या 15 हजार 7 इतकी आहे. तर, बरे होणाऱ्या रुग्णांचे प्रमाण 94.29 टक्के इतके आहे.

पुणे जिल्ह्यातील कोरोना बाधितांचा आकडा तीन लाख 31 हजार 777 इतका झाला आहे. त्यापैकी तीन लाख 14 हजार 447 रुग्ण बरे होवून घरी गेले आहेत. सध्या उपचार घेत असलेल्या रुग्णांची संख्या नऊ हजार 242 आहे. कोरोनामुळे आजअखेर आठ हजार 88 रुग्णांचा मृत्यू झाला असून, हे प्रमाण 2.44 टक्के इतके आहे. तर, बरे होणाऱ्या रुग्णांचे प्रमाण 94.78 टक्के आहे. उर्वरित चार जिल्ह्यांमधील स्थिती (17 नोव्हेंबरअखेर) :

सातारा जिल्हा :

कोरोना बाधित रुग्ण संख्या : 48 हजार 892

बरे झालेले रुग्ण : 44 हजार 743

उपचार घेत असलेले रुग्ण : 2 हजार 506

मृत्यू : 1 हजार 643 सोलापूर जिल्हा :

कोरोना बाधित रुग्ण संख्या : 43 हजार 238

बरे झालेले रुग्ण : 39 हजार 441

उपचार घेत असलेले रुग्ण : 2 हजार 255

मृत्यू : 1 हजार 542 सांगली जिल्हा :

कोरोना बाधित रुग्ण संख्या : 46 हजार 121

बरे झालेले रुग्ण : 44 हजार 42

उपचार घेत असलेले रुग्ण : 397

मृत्यू : 1 हजार 682 कोल्हापूर जिल्हा :

कोरोना बाधित रुग्ण संख्या : 48 हजार 729

बरे झालेले रुग्ण : 46 हजार 455

उपचार घेत असलेले रुग्ण : 607

मृत्यू : 1 हजार 667



कालच्या रुग्णसंख्येच्या तुलनेत आज झालेली वाढ -

कालच्या बाधित रुग्ण संख्येच्या तुलनेत पुणे विभागात रुग्ण संख्येमध्ये 523 ने वाढ झाली आहे. यामध्ये पुणे जिल्ह्यात 359, सातारा 42, सोलापूर 83, सांगली 28 आणि कोल्हापूर जिल्ह्यात 11 रुग्णांचा समावेश आहे.

