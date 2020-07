दौंड शहरातील या रूग्णालयातील कर्मचाऱ्यासही कोरोनाची बाधा

दौंड (पुणे) : दौंड तालुक्यात कोरोना विषाणूचा प्रादुर्भाव वाढत असून, शहरातील उप जिल्हा रूग्णालयातील एका कर्मचाऱ्यास बाधा झाली आहे. शहरातील सात व तालुक्यातील आठ, असे एकूण १५ जणांना कोरोना विषाणूची बाधा झाली आहे. बाधितांमध्ये ५ वर्षाच्या मुलीपासून ६० वर्षांचे ज्येष्ठ नागरिक यांचा समावेश आहे. कोणाच्याही संपर्कात नाही तरीही कोरोना पाॅझिटिव्ह



दौंड शहरातील उप जिल्हा रूग्णालयाकडून ४८ जणांचे घशातील स्त्राव (स्वॅब) तपासणीसाठी पुणे येथे पाठविण्यात आले होते. त्यापैकी २२ जुलै रोजी आलेल्या अहवालानुसार ७ जणांना बाधा झाली असून, त्यामध्ये २ पुरूष व ५ महिलांचा समावेश आहे. बाधितांमध्ये उप जिल्हा रूग्णालयातील महिला कर्मचारी आणि कुंभार गल्ली येथील एका कुटुंबातील दोघांचा समावेश आहे. या बाधितांचे वय १३ ते ६० या दरम्यान आहे, अशी माहिती उप जिल्हा रूग्णालयाचे अधीक्षक डॅा. संग्राम डांगे यांनी दिली. पोलिस काढणार रेखचित्रातून आरोपींचा माग, पाच दिवसांचा कोर्स



दौंड तालुक्यात पाटस येथे २ आणि देलवडी, भांडगाव, पडवी, कुरकुंभ, बोरीबेल व सोनवडी येथे प्रत्येकी १, असे एकूण ८ जणांना बधा झाली आहे. तालुक्यात २५ मे २० जुलै या कालावधीत दरम्यान एकूण १५ जणांचा कोरोना संसर्गामुळे मृत्यू झाला आहे. नागरिकांनी अत्यावश्यक कामाशिवाय बाहेर न पडणे, मास्क व सॅनिटायझरचा वापर करणे, बाहेर गेल्यावर शारीरिक अंतर राखणे, सार्वजनिक व वैयक्तीक स्वच्छतेचे नियम पाळणे, ज्यांना लक्षणे आहेत, त्यांनी तातडीने जवळच्या प्राथमिक आरोग्य केंद्रात तपासणी करून घेणे आणि घरी राहणाऱ्यांनी स्वच्छतेचे नियम पाळावेत, असे आवाहन तालुका आरोग्य अधिकारी डॅा. अशोक रासगे यांनी केले आहे. चार दिवसांत ९४ बाधित

दौंड तालुक्यात १९ ते २२ जुलै या कालावधीत तालुक्यातील ६१ व शहरातील ३३, असे एकूण ९४ जणांना बाधा झाली आहे. दौंड तालुक्यात शहरातील ७६ व तालुक्यातील ९४, असे एकूण १७० बाधितांवर उपचार सुरू आहेत.

