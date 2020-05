जाणून घ्या महाराष्ट्रात कुठं? काय सुरू राहणार?; मुंबई, पुणेकरांना थोडा फार दिलासा!

पुणे Coronavirus : वाढलेल्या लॉकडाउनमधून नागरिकांना दिलासा देण्यासाठी राज्य सरकारने सुधारित आदेश रविवारी प्रसिद्द केला. दारूची दुकाने, कुरिअर सेवा, ओपीडी आता महापालिका क्षेत्रातही अतिसंक्रमनशील भाग सोडून सुरू होणार आहेत. पुण्यात शासकीय कार्यालये 5 टक्के उपस्थित सुरू होतील.

आणखी वाचा - गर्भवती महिला मुंबईतून पुण्यात आली आणि शिक्रापूरला गेली

पुणे शहराचा समावेश रेड झोनमध्ये असला तरी, राज्य सरकारच्या निर्णयामुळे मुंबई आणि पुणेकरांना थोडासा दिलासा मिळणार आहे. तर, अन्य जिल्ह्यांत बऱयापैकी शिथिलता मिळाली आहे. महाराष्ट्रात रेड, ऑरेंज आणि ग्रीन झोनमधील जिल्ह्यांची यादी जाहीर करण्यात आली आहे. सरकारच्या आदेशाप्रमाणे जिल्ह्याच्या झोननुसार सुविधा सुरू राहणार आहेत.

आणखी वाचा - पुणे जिल्ह्यातील गावात अंडी वाटप कारण काय?

Important Update

What's allowed and not allowed in Maharashtra during the extended period of Lockdown#WarAgainstVirus pic.twitter.com/OW8iX0HxXi

— CMO Maharashtra (@CMOMaharashtra) May 3, 2020