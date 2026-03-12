पुणे

Mundhwa Land Scam: पुण्यातील मुंढवा जमीन गैरव्यहारप्रकरणी ‘अमेडिया’ला दुसऱ्यांदा मुदतवाढ; सुनावणी आता १६ मार्चला होणार!

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
पुणे : मुंढव्यातील सरकारी जमीन गैरव्यवहारप्रकरणी केलेल्या दस्तनोंदणीत अमेडिया कंपनीने मुद्रांक शुल्क बुडविल्याबाबत नोंदणी विभागाकडून घेण्यात येणारी सुनावणी आता १६ मार्चला होणार आहे. या सुनावणीला दुसऱ्यांदा मुदतवाढ दिली आहे.

