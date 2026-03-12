Mundhwa Land Scam: पुण्यातील मुंढवा जमीन गैरव्यहारप्रकरणी ‘अमेडिया’ला दुसऱ्यांदा मुदतवाढ; सुनावणी आता १६ मार्चला होणार!

पुणे : मुंढव्यातील सरकारी जमीन गैरव्यवहारप्रकरणी केलेल्या दस्तनोंदणीत अमेडिया कंपनीने मुद्रांक शुल्क बुडविल्याबाबत नोंदणी विभागाकडून घेण्यात येणारी सुनावणी आता १६ मार्चला होणार आहे. या सुनावणीला दुसऱ्यांदा मुदतवाढ दिली आहे..Pune Crime: उबेर चालकाचा खून करणाऱ्यास पोलीसांनी ठोकल्या बेड्या; जुन्नर तालुक्यात खळबळ, तपासाची चक्र फिरली अन्...मुंढवा येथील ‘बॉटनिकल सर्व्हे ऑफ इंडिया’च्या जमीन गैरव्यवहारात मुद्रांक शुल्क बुडविल्यानंतर सहजिल्हा निबंधक कार्यालयाकडून सात टक्के मुद्रांक शुल्क अर्थात २१ कोटी रुपये, तसेच २० मे या दस्तनोंदणीच्या तारखेपासून आजवर असा एक टक्क्याप्रमाणे एक कोटी ४७ लाख दंड, असे एकूण २२ कोटी ४७ लाखांची रक्कम भरण्याचे आदेश दिले होते..ही रक्कम भरण्यासाठी दोन महिन्यांची मुदत दिली होती, ती १२ फेब्रुवारीला संपली. त्यानंतर कंपनीने नोंदणी विभागाकडे सुनावणी ठेवली होती. यात कंपनीच्या वकिलांनी कागदपत्रांच्या पूर्ततेसाठी मुदतवाढ मिळावी, अशी विनंती केली होती. मात्र, त्यांना केवळ १५ दिवसांची मुदतवाढ दिली. त्यानुसार सुनावणी तीन मार्चला झाली. त्यातही कागदपत्रांच्या सुनावणीसाठी मुदतवाढ मागण्यात आली..Satara Tourism Project: मुनावळे-वासोटा रोपवेवरून कोयना खोऱ्यात संभ्रमाचे मळभ; स्थानिकांच्या विरोधानंतर आता शासन काय निर्णय घेणार?. हे प्रकरण अर्धन्यायिक स्वरूपाचे असल्याने नैसर्गिक न्यायानुसार विभागाने आणखी दोन आठवड्यांची मुदतवाढ दिली आहे. त्यानुसार सुनावणी आता १६ मार्चला घेण्यात येईल, असे विभागाने सांगितले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.