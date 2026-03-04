पुणे

Pune Crime: जमिनीच्या वादातून चुलत भावाचा खून; हवेली तालुक्यातील धक्कादायक घटना, अपघात झाल्याचा केला बनाव!

Pune rural police expose Murder cover-up case: जमिनीच्या वादातून चुलत भावाचा खून; भवरापूरमध्ये अपघाताचा बनाव
Police officials investigating the crime scene in Haveli taluka after a land dispute murder case surfaced.

Police officials investigating the crime scene in Haveli taluka after a land dispute murder case surfaced.

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

उरुळी कांचन: जमिनीच्या वादातून चुलत भावानेच दुचाकीला मोटारीने धडक देऊन भावाचा खून केल्याची घटना भवरापूर (ता. हवेली) येथे घडली. सोमवारी (ता. २) सायंकाळी साठे वस्तीजवळ झालेल्या या घटनेत महेश लक्ष्मण साठे (वय ३४) यांचा मृत्यू झाला असून, पोलिसांनी दोघांना अटक केली आहे. दरम्यान, हा अपघात नसून जीवे मारण्याचा कट असल्याचा संशय व्यक्त होत आहे.

Loading content, please wait...
pune
crime
murder case
Haveli Police
property
district
Dispute

Related Stories

No stories found.