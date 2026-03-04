Pune Crime: जमिनीच्या वादातून चुलत भावाचा खून; हवेली तालुक्यातील धक्कादायक घटना, अपघात झाल्याचा केला बनाव!

उरुळी कांचन: जमिनीच्या वादातून चुलत भावानेच दुचाकीला मोटारीने धडक देऊन भावाचा खून केल्याची घटना भवरापूर (ता. हवेली) येथे घडली. सोमवारी (ता. २) सायंकाळी साठे वस्तीजवळ झालेल्या या घटनेत महेश लक्ष्मण साठे (वय ३४) यांचा मृत्यू झाला असून, पोलिसांनी दोघांना अटक केली आहे. दरम्यान, हा अपघात नसून जीवे मारण्याचा कट असल्याचा संशय व्यक्त होत आहे. .Success Story: ‘ती’च्या स्वप्नांना मिळतेय सासर-माहेरचं बळ; जिद्द अन् चिकाटीने ‘सहाय्यक संचालक’ पदाला गवसणी, सायली कांबळे-चव्हाण यांची भरारी!.याप्रकरणी मृत महेश यांचे वडील लक्ष्मण सोपान साठे (वय ५८) यांनी लोणी काळभोर पोलिस ठाण्यात तक्रार दिली आहे. पोलिसांनी अक्षय दशरथ साठे (वय ३२, रा. भवरापूर) आणि गोकुळ नाना कोकरे (वय २३, रा. आष्टापूर) यांना अटक करून त्यांच्यावर खुनाचा गुन्हा दाखल केला. .आरोपी अक्षय साठे याच्यावर यापूर्वीही दोन गुन्हे दाखल आहेत. मिळालेल्या माहितीनुसार, महेश साठे आणि अक्षय साठे यांच्यात वडिलोपार्जित जमिनीवरून वाद सुरू होता. याच वादातून महेश यांनी पोलिस ठाण्यात तक्रार दिली होती. .Shaktipith Highway: शक्तिपीठ महामार्गासाठी मोजणी सुरू; कलम १६३ लागू, गावांमध्ये तणाव, शेतकऱ्यांचा संवादाचा आग्रह!.तक्रार देऊन दुचाकीवरून (एमएच १२ बीजे ९५५१) घरी परतत असताना, साठे वस्तीजवळ पाठीमागून आलेल्या भरधाव कारने (एमएच १२ क्यूवाय ७८८८) त्यांच्या दुचाकीला जोरदार धडक दिली. यात महेश यांचा जागीच मृत्यू झाला..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.