Pune Crime : शेअर बाजाराच्या नावाने अडीच कोटींचा डल्ला! ट्रेडज इन्व्हेस्टमेंटच्या संचालकांना हैदराबाद विमानतळावर बेड्या

Share market investment scam Pune : शेअर बाजारात गुंतवणुकीवर ८ टक्के परताव्याचे आमिष दाखवून अडीच कोटींची फसवणूक करणाऱ्या ट्रेडज इन्व्हेस्टमेंटच्या दोन संचालकांना हैदराबाद विमानतळावरून अटक.
सकाळ वृत्तसेवा
पुणे : शेअर बाजारात गुंतवणुकीवर दरमहा आठ टक्के परताव्याचे आमिष दाखवून ठेवीदारांची सुमारे अडीच कोटींची फसवणूक केल्याप्रकरणी ट्रेडज इन्व्हेस्टमेंट कंपनीच्या दोघा संचालकांना पोलिसांनी अटक केली. आर्थिक गुन्हे शाखेकडून हैदराबाद विमानतळ परिसरात ही कारवाई करण्यात आली.

