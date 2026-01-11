Pune Crime : शेअर बाजाराच्या नावाने अडीच कोटींचा डल्ला! ट्रेडज इन्व्हेस्टमेंटच्या संचालकांना हैदराबाद विमानतळावर बेड्या

पुणे : शेअर बाजारात गुंतवणुकीवर दरमहा आठ टक्के परताव्याचे आमिष दाखवून ठेवीदारांची सुमारे अडीच कोटींची फसवणूक केल्याप्रकरणी ट्रेडज इन्व्हेस्टमेंट कंपनीच्या दोघा संचालकांना पोलिसांनी अटक केली. आर्थिक गुन्हे शाखेकडून हैदराबाद विमानतळ परिसरात ही कारवाई करण्यात आली..या प्रकरणी सचिन लक्ष्मण खडतरे (रा. करकंब, ता.पंढरपूर, जि. सोलापूर) आणि प्रसाद प्रकाश कुलकर्णी (वय ३६, रा. सारंग सोसायटी, नांदेड सिटी, पुणे) अशी अटक केलेल्या संशयित आरोपींची नावे आहेत. या प्रकरणी एकूण आठ जणांविरुद्ध शिवाजीनगर पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, ट्रेडज इन्व्हेस्टमेंट आणि इन्फीनाइट बिकन इंडिया कंपनीचे संचालक आरोपी खडतरे आणि कुलकर्णी यांनी शेअर बाजारात गुंतवणूक केल्यास दरमहा आठ टक्के परतावा देण्याचे आमिष ठेवीदारांना दाखविले होते. .या आमिषाला बळी पडून ठेवीदारांनी कंपनीत गुंतवणूक केली होती. आरोपींनी ठेवीदारांकडून दोन कोटी ३८ लाख रुपयांची रक्कम जमा केली होती. आरोपींनी कंपनीच्या पोर्टलवर ठेवीदारांना परतावा मिळाल्याचे भासविले. मात्र प्रत्यक्षात ठेवीदारांना परतावा दिलेला नव्हता. फसवणूक झाल्याचे लक्षात आल्यानंतर ठेवीदारांनी तक्रार दिली होती..Pune Crime : पुणे गुन्हे शाखेने आवळल्या 'चौपाटी राजा'च्या मुसक्या; युनिट ६ ची धडाकेबाज कारवाई!.याप्रकरणी आर्थिक गुन्हे शाखेने गुन्हा नोंदवून तपास सुरू केला. आरोपी परदेशात पसार होण्याची शक्यता असल्याने लुक आउट नोटीस’ जारी केली होती. दरम्यान, आरोपी सचिन खडतरे आणि प्रसाद कुलकर्णी हे ३० डिसेंबर रोजी शारजा येथून हैदराबादकडे विमान प्रवास करत असल्याची माहिती पोलिसांना मिळाली. त्याआधारे आर्थिक गुन्हे शाखेच्या पथकाने हैदराबाद विमानतळ परिसरात सापळा रचून दोघांना ताब्यात घेतले..आरोपींना पुण्यात आणून विशेष न्यायालयात हजर करण्यात आले. न्यायालयाने दोघांना पोलिस कोठडीत ठेवण्याचा आदेश दिला आहे. अतिरिक्त आयुक्त पंकज देशमुख, आर्थिक गुन्हे शाखेचे पोलिस उपायुक्त विवेक मासाळ आणि सहाय्यक आयुक्त शुभदा संखे यांच्या सूचनेनुसार वरिष्ठ निरीक्षक संतोष खेतमाळस, सहाय्यक निरीक्षक चेतन मोरे, राजेश लांघी, विनोद चव्हाण, पोलिस अंमलदार स्वाती खंडाळे, लता गव्हाणे यांनी ही कारवाई केली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.