पुणे

पुरंदर तालुक्यात ‘भरारी पथके’ तैनात

Published on

सासवड, ता. १३ : खरीप हंगामात जास्तीत जास्त शेतकऱ्यांनी पीक विमा योजनेचा लाभ घ्यावा. यासाठी प्रशासनाने व्यापक जनजागृती करावी, असे निर्देश आमदार विजय शिवतारे यांनी दिले.

बोगस बियाणे आणि खतांची चढ्या दराने होणारी विक्री रोखण्यासाठी तालुक्यात ‘भरारी पथके’ तैनात करण्यात आली आहेत. बियाणे खरेदी करताना शेतकऱ्यांनी बॅग आणि टॅग जपून ठेवावा, असे आवाहन तालुका कृषी अधिकारी श्रीधर चव्हाण यांनी केले. तसेच गोपीनाथ मुंडे शेतकरी अपघात विमा योजनेची प्रकरणे तात्काळ निकाली काढण्याचे निर्देशही यावेळी देण्यात आले.
सासवड (ता. पुरंदर) येथे आयोजित तालुकास्तरीय खरीप हंगाम नियोजन सभेत ते बोलत होते. पुरंदर पंचायत समितीच्या सभागृहात मंगळवारी (ता.१२) आढावा सभा व्हिडिओ कॉन्फरन्सद्वारे पार पडली. यावेळी शिवतारे यांनी शेतकऱ्यांना वेळेवर बियाणे आणि खते उपलब्ध करून देण्याच्या सूचना दिल्या. यंदा तालुक्यासाठी १४०० क्विंटल भात, १६०० क्विंटल सोयाबीन, ३१५ क्विंटल बाजरी आणि २७०० क्विंटल भुईमूग बियाणे, तर १३,४०२ टन खतांचे नियोजन करण्यात आले आहे. एल निनोचा प्रभाव लक्षात घेता शेतकऱ्यांनी पेरणीची घाई करू नये.

सभेला सभापती अमित झेंडे, उपसभापती प्रवीण जगताप, गटविकास अधिकारी प्रणोती श्रीश्रीमाळ, संदीप पाटील यांच्यासह विविध विभागांचे अधिकारी व शेतकरी उपस्थित होते.

