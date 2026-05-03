Pune Municipal Corporation: पर्यावरण परवानगीच्या नावाखाली कोटींचा खर्च? पुणे महापालिकेच्या निविदेवर प्रश्नचिन्ह, चौथा ऋतू कोणता?

पुणे : बालभारती-पौड फाटा रस्ता प्रकल्पात पर्यावरण परवानगीसाठी तब्बल एक कोटी ५१ लाख रुपये सल्लागाराला दिले जाणार आहेत. मात्र, सल्लागार नेमके काय काम करणार, याचा उल्लेख कुठेही प्रस्तावात नव्हता आणि अधिकाऱ्यांनाही याची माहिती देता आली नाही. तीन ऋतू असताना चार ऋतूंचे सर्वेक्षण कसे करणार, असे गंभीर मुद्दे उपस्थित झाले. तरीही ही निविदा स्थायी समितीमध्ये मंजूर करण्यात आली. ही निविदा चार पटीने फुगवल्याचा आरोप करण्यात आला आहे..सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार या प्रकल्पासाठी पर्यावरण विभागाची पूर्वपरवानगी आवश्यक आहे. त्यासाठी सल्लागार नेमण्याचा प्रस्ताव प्रशासनाने पुढे केला. मात्र, निविदेतील आकडे आणि प्रत्यक्ष मांडणी यामध्ये मोठी तफावत आढळून आली. ठेकेदाराच्या कागदपत्रांनुसार एकच सर्वेक्षण ३४ लाख ६३ हजार रुपयांत होत असताना, महापालिकेने तोच खर्च चारपट दाखवत १.५१ कोटींची तरतूद कशी केली, याचे स्पष्ट उत्तर अधिकाऱ्यांकडे नव्हते..एकीकडे पर्यावरणीय नियमांचे पालन करण्याचा दावा, तर दुसरीकडे आकड्यांचा खेळ - या विरोधाभासामुळे महापालिकेच्या पारदर्शकतेवरच प्रश्न उपस्थित झाले आहेत. सल्लागार नियुक्तीच्या नावाखाली खर्च फुगवला जात असल्याचा आरोप होत असून, संबंधित अधिकाऱ्यांची जबाबदारी निश्चित करण्याची मागणी जोर धरत आहे..कामाचे स्वरूप न बदलता खर्च चारपट वाढणे ही गंभीर बाब आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशांचा आधार घेऊन ठरावीक ठेकेदाराला फायदा करून देण्याचा प्रयत्न होत असल्याची शंका आहे.-विजय कुंभार, माहिती अधिकार कार्यकर्ते.सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार पर्यावरण परवानगीसाठी सल्लागार नेमला आहे. एका ऋतूच्या सर्वेक्षणाचा खर्च सुमारे ३४ लाख असून, प्रत्यक्ष सर्वेक्षण जितके होईल तितक्याच कामाचे पैसे दिले जातील. प्रक्रियेत कोणतीही अनियमितता नाही.-राजेश बनकर, प्रमुख, पथ विभाग, पुणे महापालिका.३४ लाखांच्या निविदेवर १.५१ कोटींची मंजुरी ही केवळ चूक नाही. काहींना फायदा करून देण्यासाठी नियोजनबद्ध पद्धतीने निर्णय घेतले जात असल्याचा संशय निर्माण होतो.-अक्षय जैन, कार्यकर्ता, काँग्रेस.चौथा ऋतू कोणता?पर्यावरण परवानगीसाठी ऋतुनिहाय सर्वेक्षण आवश्यक असल्याचे कारण पुढे करण्यात आले. हिवाळा, पावसाळा आणि उन्हाळा असे तीनच ऋतू असताना प्रस्तावात चार सर्वेक्षणांचा खर्च दाखवण्यात आला. 'चौथा ऋतू कोणता?', या थेट प्रश्नावर पथविभाग प्रमुख राजेश बनकर यांच्याकडे ठोस उत्तर नव्हते.