पुणे

Cyber Fraud: सायबर चोरट्यांचा सव्‍वादोन कोटींवर डल्ला

Overview of Cyber Fraud Cases in Pune: शेअर मार्केटमध्‍ये भरघोस परतावा मिळवून देण्‍याच्‍या बहाण्‍याने, तसेच मनी लाँड्रिंगची भीती, संशयास्‍पद लिंक पाठवून, तर काहींना नोकरीचे आमिष दाखवत सायबर चोरट्यांनी वेगवेगळ्या घटनांत आठ जणांना कोट्यवधींचा चुना लावला.
Cyber Fraud

Cyber Fraud

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

पुणे : शेअर मार्केटमध्‍ये भरघोस परतावा मिळवून देण्‍याच्‍या बहाण्‍याने, तसेच मनी लाँड्रिंगची भीती, संशयास्‍पद लिंक पाठवून, तर काहींना नोकरीचे आमिष दाखवत सायबर चोरट्यांनी वेगवेगळ्या घटनांत आठ जणांना कोट्यवधींचा चुना लावला.

Loading content, please wait...
police
pune
money
Cyber Crime
scam
Fraud Crime

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com