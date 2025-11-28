पुणे

Pune Cyber Fraud : पुण्यात तीन नागरिकांची तब्बल ६० लाखांची फसवणूक; पोलिसांनी दिली सावधगिरीची सूचना!

Increasing Cyber Fraud : पुण्यात सायबर चोरट्यांनी वेगवेगळ्या तंत्रांचा वापर करून तीन नागरिकांची तब्बल ६० लाखांची फसवणूक केली. बनावट पोलीस धमकी, गुंतवणुकीचे आमिष आणि ऑनलाइन कामाची ऑफर देत चोरट्यांनी सर्वांना जाळ्यात ओढले.
Three Major Cyber Fraud Cases Reported in Pune

sakal
सकाळ वृत्तसेवा
पुणे : सायबर चोरट्यांकडून नागरिकांची फसवणूक करण्यासाठी नवनव्या पद्धतींचा अवलंब केला जात आहे. सायबर चोरट्यांनी तीन घटनांमध्ये ६० लाखांहून अधिक रकमेची फसवणूक केल्याचे समोर आले आहे. याप्रकरणी पाषाण, खडकी आणि विश्रांतवाडी पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.

Cyber Crime
scam
Security
Fraud Crime
cyber police investigation

