Pune Cyber Fraud : पुण्यात तीन नागरिकांची तब्बल ६० लाखांची फसवणूक; पोलिसांनी दिली सावधगिरीची सूचना!

पुणे : सायबर चोरट्यांकडून नागरिकांची फसवणूक करण्यासाठी नवनव्या पद्धतींचा अवलंब केला जात आहे. सायबर चोरट्यांनी तीन घटनांमध्ये ६० लाखांहून अधिक रकमेची फसवणूक केल्याचे समोर आले आहे. याप्रकरणी पाषाण, खडकी आणि विश्रांतवाडी पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे..ज्येष्ठाची सुमारे २१ लाखांची फसवणूक सायबर चोरट्यांनी पाषाण भागातील एका ज्येष्ठ नागरिकास व्हिडिओ कॉल करून फसवणूक केल्याचा प्रकार घडला. पोलिसांच्या वेशात समोर आलेल्या सायबर चोरट्यांनी 'तुमच्या बँक खात्याचा दहशतवादी संघटनांकडून वापर झाला आहे', अशी धमकी देत ज्येष्ठ नागरिकास अटक करण्याची भीती दाखवली. त्यानंतर अटक टाळण्यासाठी तातडीने पैसे जमा करण्यास सांगून ज्येष्ठांकडून २० लाख ६५ हजार रुपये उकळले. फसवणूक झाल्याचे लक्षात आल्यानंतर त्यांनी सायबर पोलिस ठाण्यात फिर्याद दिली..शेअर ट्रेडिंगचे आमिष दाखवून फसवणूक करणारी ७ जणांची टोळी अटकेत.भरघोस परताव्याच्या आमिषाने २७ लाखांची फसवणूकसायबर चोरट्यांनी खडकीतील रेंजहिल्स परिसरातील एका व्यक्तीशी संपर्क साधून गुंतवणुकीचे आमिष दाखवले. भरघोस परतावा मिळेल, असे आमिष दाखवून बनावट प्लॅटफॉर्मवर गुंतवणुकीस प्रवृत्त केले. परंतु वेळोवेळी गुंतवलेले २७ लाख ४१ हजार रुपये परत मिळाले नाहीत.तरुणीची १२ लाखांची फसवणूकविश्रांतवाडी परिसरातील एका तरुणीला 'घरबसल्या ऑनलाइन काम' अशी आकर्षक ऑफर देण्यात आली. सुरुवातीला काही परतावा दिल्यानंतर चोरट्यांनी मोठी गुंतवणूक करण्यास भाग पाडले. तरुणीने पैशांच्या आमिषापोटी १२ लाख १५ हजार रुपये जमा केले. मात्र त्यानंतर परतावा मिळाला नाही.