पुणे

Maharashtra Weather: ‘अर्णव’च्या मार्गात पश्चिमेकडील वारे; चक्रीवादळ किनारपट्टीवर रेंगाळल्याने राज्याला लाभ नाही

Cyclone Arnab Stalls Near Coast as Maharashtra Awaits Rain: ‘अर्णव’ चक्रीवादळ किनारपट्टीवरच का रेंगाळले? पश्चिमेकडील वाऱ्यांमुळे महाराष्ट्राला पावसाचा लाभ नाही
Cyclone Arnab Latest News Storm Stalls Near Coast Due to Western Winds Maharashtra Weather and Rainfall Forecast Explained

Cyclone Arnab Latest News Storm Stalls Near Coast Due to Western Winds Maharashtra Weather and Rainfall Forecast Explained

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सकाळ वृत्तसेवा
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-मयूरेश प्रभुणे

पुणे : दुष्काळी स्थितीशी सामना करणाऱ्या महाराष्ट्रात अर्णव चक्रीवादळाच्या प्रभावामुळे पाऊस पडण्याची शक्यता निर्माण झाली होती. मात्र, वातावरणाच्या वरच्या थरात पश्चिमेकडून वाहणाऱ्या वाऱ्यांनी चक्रीवादळाचा मार्ग रोखल्यामुळे पावसाचा जोर पूर्व किनारपट्टीपुरता मर्यादित राहिल्याचे बुधवारी स्पष्ट झाले.

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