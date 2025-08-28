Pune News : 'दगडूशेठ' गणपतीसमोर ३५ हजार महिलांनी केले अथर्वशीर्ष पठण; ॠषीपंचमीनिमित्त स्त्री शक्तीचा जागर, पाहा VIDEO

Summaryपुण्यातील ‘दगडूशेठ’ गणपतीसमोर ३५ हजार महिलांनी अथर्वशीर्ष पठण व महाआरती करून स्त्रीशक्तीचा जागर केला.हा उपक्रम ४० व्या वर्षी पार पडला असून वातावरणात गणेश नामाचा गजर आणि पारंपरिक वेशभूषेत महिलांचा उत्साह दिसून आला.सोहळ्याला सुनेत्रा पवार, पदाधिकारी, कार्यकर्ते तसेच परदेशी अभिनेत्री ऍना मारा (इटली) यांची विशेष उपस्थिती लाभली..'दगडूशेठ' गणपतीसमोर ॠषीपंचमीनिमित्त तब्बल ३५ हजार महिलांनी एकत्र येत अथर्वशीर्ष पठणातून गणरायाला नमन केले. गणेश नामाचा जयघोष करीत आयोजित सोहळ्यात उर्जेने भारलेल्या वातावरणामध्ये हजारो महिलांच्या गर्दीचा उच्चांक यानिमित्ताने पहायला मिळाला. अथर्वशीर्षासोबत महाआरती आणि गणरायाचा गजर करीत महिलांनी स्त्री शक्तीचा जागर केला. भर पाववसात पारंपरिक वेशात मध्यरात्री २ वाजल्यापासून महिलांनी या उपक्रमाकरीता हजेरी लावण्यास सुरुवात केली. उपक्रमाचे ४० वे वर्ष आहे. .श्रीमंत दगडूशेठ हलवाई सार्वजनिक गणपती ट्रस्ट, सुवर्णयुग तरुण मंडळ च्यावतीने ट्रस्टच्या १३३ व्या वर्षीच्या गणेशोत्सवात उत्सव मंडपासमोर आयोजित अथर्वशीर्ष पठण सोहळा पार पडला. यावेळी खासदार सुनेत्रा पवार, पुणे विभागाच्या धर्मादाय सहआयुक्त रजनी क्षीरसागर, न्यायाधीश किरण क्षीरसागर, प्रसेनजीत फडणवीस, ट्रस्टचे अध्यक्ष सुनील रासने, कोषाध्यक्ष महेश सूर्यवंशी, राजाभाऊ चव्हाण, शुभांगी भालेराव, अर्चना भालेराव, सुवर्णयुग तरुण मंडळाचे अध्यक्ष प्रकाश चव्हाण यांसह पदाधिकारी व कार्यकर्ते उपस्थित होते. .कार्यक्रमाच्या सुरुवातीला महिलांनी शंखनाद केल्यानंतर सोहळ्याला प्रारंभ झाला. त्यानंतर मन शांत करणारा ओंकार जप, गजानना गजानना मंगलमूर्ती गजानना या गणेशगीताच्या सादरीकरणाने वातावरण मंत्रमुग्ध झाले. महिलांनी मुख्य अथर्वशीर्ष पठण करीत गणरायाला नमन केले. मोरया मोरया दगडूशेठ मोरया... असा गणेश नामाचा गजर करताना प्रत्येक महिलेच्या चेह-यावरील उत्साह ओसंडून वाहत होता. दगडूशेठच्या उत्सव मंडपापासून ते नाना वाडयापर्यंतच्या परिसरात महिलांनी अथर्वशीर्ष पठणाकरीता गर्दी केली. .सुनेत्रा पवार म्हणाल्या, केवळ महाराष्ट्रातूनच नव्हे भारतासह विविध ठिकाणांहून महिला मोठ्या संख्येने या उपक्रमासाठी आल्या आहेत. गणेशाचरणी लीन होत असताना गणरायाच्या आशीर्वादाने सगळ्यांना आरोग्य, प्रगती आणि भरभराटीचे हे वर्ष जावो, अशी प्रार्थना त्यांनी केली. . परदेशी अभिनेत्रीची उपस्थितीपुण्याचा गणेशोत्सव आणि श्रीमंत दगडूशेठ हलवाई गणपतीची ख्याती केवळ भारतातच नाही, तर संपूर्ण जगात आहे. त्यामुळे दगडूशेठ गणपतीचे दर्शन घेण्यासोबतच अथर्वशीर्ष पठणाच्या सोहळ्याला ऍना मारा या इटली येथील अभिनेत्रीने देखील हजेरी लावत सहभाग घेतला. .FAQs१. अथर्वशीर्ष पठण कुठे झाले? 👉 पुण्यातील श्रीमंत दगडूशेठ हलवाई गणपतीसमोर.२. या सोहळ्यात किती महिलांनी सहभाग घेतला? 👉 तब्बल ३५ हजार महिलांनी एकत्र येऊन सहभाग घेतला.३. हा उपक्रम किती वर्षांपासून सुरू आहे? 👉 हा उपक्रम यावर्षी ४० व्या वर्षी साजरा झाला.४. सोहळ्यात कोणकोण मान्यवर उपस्थित होते? 👉 खासदार सुनेत्रा पवार, रजनी क्षीरसागर, किरण क्षीरसागर, ट्रस्ट व सुवर्णयुग मंडळाचे पदाधिकारी.५. परदेशी व्यक्तीने या उपक्रमात भाग घेतला का? 👉 होय, इटलीची अभिनेत्री ऍना मारा यांनी उपस्थित राहून सहभाग घेतला..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.