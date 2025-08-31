पुणे

Dagdusheth Halwai Ganpati : पुण्यात 'दगडूशेठ गणपती'च्या दर्शनासाठी अभूतपूर्व गर्दी, रात्री २ वाजताचे दृश्य पाहून उडेल झोप, पाहा VIDEO

Viral Video : दरम्यान दगडूशेठ गणपती दर्शनासाठी आलेल्या तूफान गर्दीचा व्हिडीओ सध्या सोशल मीडियावर व्हायरल होत आहे. शनिवारी मध्यरात्री झालेल्या भाविकांच्या गर्दीचा व्हिडीओ पाहिल्यानंतर प्रत्येकाची झोप उडेल.
Thousands of devotees queue at Shrimant Dagdusheth Halwai Ganpati Mandal in Pune at 2 AM during Ganeshotsav celebrations.
Thousands of devotees queue at Shrimant Dagdusheth Halwai Ganpati Mandal in Pune at 2 AM during Ganeshotsav celebrations.esakal
Yashwant Kshirsagar
Updated on

राज्यात गणेशोत्सवाचा मोठा उत्साह आहे. पुण्यातील प्रसिद्ध श्रीमंत दगडूशेठ हलवाई मंडळाचा गणेशोत्सव देखील उत्साहात साजरा होत आहे. मंडळाचे यंदाचे १३३ वे वर्ष आहे. मंडळाच्या गणपतीच्या दर्शनासाठी भाविकांची दरवर्षी गणेशोत्सवामध्ये भाविकांची मोठी गर्दी असते. यंदा मात्र गणेशोत्सवाच्या तिसऱ्या दिवशी भाविकांची मोठी गर्दी झाल्याचे पाहायला मिळाले.

Loading content, please wait...
Ganeshotsav
DAGADUSHETH HALWAI GANESH TEMPLE
viral video

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com