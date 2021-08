बारामती : रुग्णालयाच्या आवारात उभारलेले १०० खाटांच्या क्षमतेचे मोड्युलर रुग्णालय.

By

बारामती : अत्याधुनिक व मॉड्युलर Sophisticated and modular स्वरूपातील १०० खाटांची क्षमता Bed capacity असलेल्या अभिनव रुग्णालयाचे बारामतीत लोकार्पण Dedication of Abhinav Hospital at Baramati होणार आहे. संपूर्णपणे प्री फॅब्रिकेटेड Prefabricated स्वरूपाचे हे अशा प्रकारचे पहिलेच रुग्णालय Hospital आहे. दोन आयसीयू ICU व सात आयसोलेशन वॉर्डात मिळून १०० रुग्णांची सोय करता येणार आहे.

उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या हस्ते या आगळ्यावेगळ्या रुग्णालयाचे लोकार्पण होणार आहे. या वेळी मास्टरकार्ड प्रशासन संपर्क प्रमुख आर. बी. संतोषकुमार, अमेरिकन इंडिया फाउंडेशनचे संचालक मॅथ्यु जोसेफ, मास्टकार्डचे संचालक निशांत गुप्ता, सीमा व्यास, विनय अय्यर, डॉ. संतोष भोसले आदी उपस्थित राहणार आहे.

रुई ग्रामीण रुग्णालयाच्या परिसरात रुग्णालय उभारण्यात आले आहे. मास्टरकार्ड कंपनीच्या अर्थसहाय्याने व अमेरिका-इंडिया फाउंडेशनच्या सहकार्यातून या हॉस्पिटलची उभारणी अवघ्या एका महिन्यात केली आहे. मास्टरकार्डमार्फत भारतात अशाच पद्धतीच्या दोन हजार खाटांच्या रुग्णालयांची उभारणी करण्यात येणार आहे. राज्यात बारामतीसह अमरावती व जालना या तीन ठिकाणी प्रत्येकी १०० खाटांचे रुग्णालय उभारण्यात आले आहे. रुग्णांना ऑक्सिजनची कमतरता भासू नये, यादृष्टीने पेटीएमच्या वतीने येथे ऑक्सिजन प्लँटची निर्मिती केली आहे. हे रुग्णालय साधारणत: ३० हजार चौरस फूट जागेवर उभारण्यात आले आहे. या हॉस्पिटलमध्ये तपासणी व निरीक्षण कक्ष, डॉक्टर कक्ष, अलगीकरण कक्ष हे चार विभाग आहेत.

या सुविधाही असणार

९२ विलगीकरण खाटा, ८ अत्याधुनिक अतिदक्षता खाटा, सेंट्रल आॅक्सिजन, आयसीयूमध्ये एन.आय.व्ही., विलगीकरण कक्षामध्ये ऑक्सिजन कॉन्संट्रेटर, मल्टिपॅरा मॉनिटर, ऑक्सिजन मेनिफोल्ड व ड्युरा सिलेंडर, चार पाण्याच्या टाक्या

