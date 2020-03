पीएसआय परीक्षेत साताऱ्यातील दीपाली कोळेकर मुलींमध्ये पहिली

पुणे - दोन वर्षांपासून फौजदार (पोलिस उपनिरीक्षक) भरती परीक्षेचा रखडलेला निकाल अखेर आज राज्य लोकसेवा आयोगाने जाहीर केला. करमाळा येथील वैभव नवले हा या परीक्षेत राज्यात पहिला, तर दीपाली कोळेकर ही मुलींमध्ये पहिली आली आहे. - आता बातम्या ऐकण्यासाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप आयोगाने 2018 मध्ये फौजदारपदांसाठी मुख्य परीक्षा घेतली होती. मात्र, दोन वर्षे उलटून गेल्यानंतरही या परीक्षेचा निकाल जाहीर करण्यात आला नाही. त्यानंतरही एक परीक्षा घेण्यात आल्याने आधीच्या परीक्षा दिलेल्या तरुणांमध्ये अस्वस्थता होती. फौजदार परीक्षेसाठी आयोगाने दोन वर्षांपूर्वी 387 पदांची जाहिरात प्रसिद्ध केली होती. यासाठी पात्र ठरलेल्या उमेदवारांची यादी आयोगाने संकेतस्थळावर प्रसिद्ध केली आहे. त्यानुसार वैभव नवले हा पहिला, ज्ञानदेव काळे दुसरा, तर भाऊसाहेब दहिफळे हा राज्यात तिसरा आला आहे. या यादीत दीपाली कोळेकर हिचा चौथा क्रमांक आहे. मात्र, ती राज्यात मुलींमध्ये पहिली आली आहे. वैभव नवले म्हणाला, ""फौजदार परीक्षेचा हा माझा दुसरा प्रयत्न होता. जुन्या प्रश्‍नपत्रिकांचा अभ्यास, त्या सोडविणे आणि आधीच्या परीक्षांमध्ये यशस्वी ठरलेल्या उमेदवारांचे मार्गदर्शन घेतले. त्याचा फायदा मला झाला आहे.'' दीपाली कोळेकर ही सातारा जिल्ह्यातील पाटण तालुक्‍यातील कुसरोंड गावातील आहे. तिचे वडील प्राथमिक शिक्षक आहेत. परीक्षेसह सर्व प्रक्रिया होऊन दोन वर्षे झाली. पण आता निकाल लागला. ही प्रक्रिया लवकर पूर्ण झाली पाहिजे. आम्हाला आता नाशिक येथे पोलिस प्रशिक्षणासाठी जावे लागेल. परंतु, 2017 ला परीक्षा झालेल्या बॅचचे प्रशिक्षण तेथे सुरू आहे. त्यामुळे प्रशिक्षणासाठीही आम्हाला काही महिने वाट पाहावी लागणार आहे.

- दीपाली कोळेकर, मुलींमध्ये पहिली

