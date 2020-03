पुणे - कोरोना व्हायरसचा व कोंबडी, अंडी यांचा दुरान्वये संबंध नाही; परंतु या व्हायरसबाबत सोशल मिडीयावरून पसरणाऱ्या चुकीच्या माहितीचा फटका राज्यातील अंडी उत्पादकांना मोठ्या प्रमाणावर बसला आहे. त्यामुळे मागणीत जवळपास चाळीस टक्‍क्‍यांनी घट झाल्याने घाऊक बाजारात अंड्यांचे शेकड्याचे भाव 519 रुपयांवरून 340 रुपयांपर्यंत खाली आले आहेत. ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप राज्यात दररोज सुमारे पावणेतीन ते तीन कोटी अंड्यांना मागणी असते. त्यापैकी राज्यात दररोज दोन कोटी अंड्यांचे उत्पादन होते, तर तेलंगण, कर्नाटक आणि तमिळनाडू येथून दररोज साधारणपणे एक कोटी अंड्यांची राज्यात आवक होते. त्यामुळे आवक आणि मागणी यांच्यामध्ये समतोल राखला जातो; परंतु चीनमध्ये कोरोना व्हायरस आढळला, तेव्हापासून त्याचा परिणाम अंड्यांच्या बाजारावर होऊ लागला आहे. गेल्या काही दिवसांत सोशल मीडियावरून कोंबडी आणि अंड्यांबाबत वेगवेगळ्या प्रकारे गैरसमज पसरविणारे मेसेज व्हायरल झाल्याने त्याचा परिणाम अंड्यांच्या व्यवसायावर झाला आहे. गेल्या काही दिवसांत अंड्यांच्या मागणीत तब्बल चाळीस टक्‍क्‍यांनी घट झाली आहे. त्यामुळे अनेक अंडी व्यावसायिक अडचणीत आले आहेत. त्यातच उन्हाळा सुरू झाल्यामुळे त्याचाही परिणाम होऊ लागला आहे. कोरोना व्हायरस आणि अंडी यांचा काहीही संबंध नाही; परंतु चुकीचा समज झाल्यामुळे अंड्यांच्या मागणीत मोठी घट झाली आहे. अंडी उत्पादक अडचणीत आले असून, सरकारने यामध्ये लक्ष घालण्याची गरज आहे. नागरिकांनीही गैरसमजुतीला बळी पडू नये.

- श्‍याम भगत, अध्यक्ष, पुणे एनईसीसी

