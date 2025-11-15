पुणे

Dr. Abhay Bang : परवडणाऱ्या दरात हवी आरोग्‍य सेवा

आजच्‍या काळात आरोग्‍यावरील उपचार म्‍हणजे बाजारातील चकचकीत शोरूममध्‍ये पैशांचे लेबल लावून ठेवलेल्‍या वस्‍तू आहेत.
सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

पुणे - ‘आजच्‍या काळात आरोग्‍यावरील उपचार म्‍हणजे बाजारातील चकचकीत शोरूममध्‍ये पैशांचे लेबल लावून ठेवलेल्‍या वस्‍तू आहेत. उपचार घेतले नाही तर मृत्‍यू अन् घ्यायला गेले तर आर्थिक मृत्‍यू, अशा प्रकारच्‍या इकडे आड व तिकडे विहीर आरोग्‍य परिस्थितीत सर्वसामान्‍य माणूस सापडला आहे.

