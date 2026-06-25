पुणे

‘न्यायव्यवस्थेकडून कठोर शिक्षेचा संदेश जावा’

‘न्यायव्यवस्थेकडून कठोर शिक्षेचा संदेश जावा’
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पुणे, ता. २५ : सुनावणीस मुलीचे वडीलदेखील उपस्थित होते. त्यांनी न्यायालयास सांगितले, की मी माझी मुलगी गमावली आहे, ती आता परत येणार नाही. आमच्या मनात बदल्याची भावना नाही. मात्र, आरोपीला कठोरातील कठोर शिक्षा व्हायला हवी. आम्हाला न्याय मिळावा, अशी मागणी त्यांनी केली. कोणी क्रूर कृत्य किंवा अशा प्रकारचा अत्याचार केल्यास पोलिस आणि न्यायव्यवस्था त्या आरोपीला सोडणार नाही, असा संदेश समाजात जावा. तसे झाल्यास इतर कोणी असा गुन्हा करणार नाही, असेही त्यांनी नमूद केले.

आरोपीला फाशी देण्याची मागणी :
सुनावणीच्या पूर्वीच न्यायालय परिसरात कडेकोट पोलिस बंदोबस्त तैनात केला होता. निकालाच्या पार्श्वभूमीवर मुलीचे कुटुंबीय, नागरिक, सामाजिक संघटनांचे प्रतिनिधी न्यायालय परिसरात उपस्थित होते. आरोप सिद्ध होताच सुनावणीसाठी आलेल्या काही नागरिकांनी आरोपीला फाशी देण्याची मागणी करत घोषणाबाजी केली.

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मुलीच्या वडिलांचा न्यायालयात प्रतिसाद
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न्यायालयीन सुनावणी पुण्यात
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