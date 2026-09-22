पुणे

Shirur News : महागणपतीच्या चार बहिणींच्या गावांना देवस्थान ट्रस्टमध्ये प्रतिनिधीत्व देण्याची मागणी

रांजणगावच्या महागणपतीशी करडे, निमगाव म्हाळुंगी, गणेगाव आणि ढोकसांगवी या गावांचे धार्मिक नाते असून, देवस्थानच्या परंपरेत या गावांना विशेष महत्त्व आहे.
baburao pachange and shri ranjangaon ganpati devasthan trust

baburao pachange and shri ranjangaon ganpati devasthan trust

sakal

नितीन बारवकर
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शिरूर - रांजणगाव गणपती (ता. शिरूर) येथील श्री महागणपती देवस्थानच्या परंपरेशी निगडीत असलेल्या करडे, निमगाव म्हाळुंगी, गणेगाव खालसा आणि ढोकसांगवी या गावांना देवस्थान ट्रस्टच्या विश्वस्त मंडळात प्रतिनिधित्व देण्यात यावे, अशी मागणी शिरूर तालुका मुद्रक संघाचे अध्यक्ष अ‍ॅड. बाबुराव कोंडीबा पाचंगे यांनी निवेदनाद्वारे केली आहे. याबाबत त्यांनी श्री रांजणगाव गणपती देवस्थान ट्रस्टच्या पदाधिकाऱ्यांकडे लेखी निवेदन दिले आहे.

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