राज्यात म्युकरमायकोसिसच्या इंजेक्शनचा तुटवडा : उपमुख्यमंत्री

पुणे : सध्या पुण्यात म्युकरमायकोसिसचे (Mucormycosis) ३०० रुग्ण आहेत. या आजारावर उपचार करण्यासाठी आवश्यक इंजेक्शनचा तुटवडा निर्माण झाला आहे. प्रत्येक दिवशी रुग्णाला जवळपास ६ इंजेक्शन द्यावी लागत आहेत. म्युकरमायकोसिसवरील इंजेक्शन निर्मिती करणाऱ्या कंपन्यांशी संपर्क साधण्याचा प्रयत्न केला, पण सर्व पुरवठा केंद्राच्या हातात आहे. त्यामुळे आवश्यकतेनुसार इंजेक्शनचा पुरवठा करणे शक्य नाही, ही खरी वस्तुस्थिती आहे. केंद्राकडून राज्याला पुरवठा करण्यात येत आहे. त्यामुळे गरजेनुसार म्युकरमायकोसिसवरील इंजेक्शनचा पुरवठा करण्यात यावा, असे निवेदन राज्य सरकारने केंद्र सरकारला दिले आहे, अशी माहिती उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी दिली. (Deputy CM Ajit Pawar comment about deficiency of mucormycosis injection in state)

पुण्यातील कोरोना आढावा बैठक संपल्यानंतर त्यांनी माध्यमांशी संवाद साधला, त्यावेळी ते बोलत होते. उपमुख्यमंत्री पवार पुढे म्हणाले, 'पुण्यातील पॉझिटिव्ह रुग्णांची संख्या घटत आहे, ही समाधानाची बाब आहे. मात्र पुणे जिल्ह्याच्या ग्रामीण भागात अपेक्षेनुसार कोरोना रुग्णांची संख्या घटलेली नाही. दुसरी महत्वाची गोष्ट म्हणजे पुण्यात रेमडिसिव्हीर तुटवडा राहिलेला नाही,' सध्या पुण्यात सर्व प्रकारचे बेड्स उपलब्ध आहेत, अशी माहितीही त्यांनी यावेळी दिली.

