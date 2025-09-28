Ajit Pawar: चुकीचे काम केले तर तुरुंगात पाठवू: अजित पवारांकडून बारामती बाजार समितीच्या संचालक मंडळाची कानउघाडणी; प्रकरणाची सविस्तर चौकशी करा

-मिलिंद संगईबारामती: आर्थिक बाबतीत शिस्तीचे भोक्ते असलेल्या उपमुख्यमंत्र्यांच्या रौद्रावताराला बारामती कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या संचालकाना सामोरे जावे लागले. एका कार्यकर्त्याने दिलेल्या पत्रानंतर माहिती घेताना पेट्रोलपंपाची उधारी दीड कोटी रुपयांची झाल्याचे समजताच उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचा चांगलाच पारा चढला. चुकीचे काम केले तर तुरुंगात पाठवून असा सज्जड दमच त्यांनी संचालक मंडळाला देत याची सविस्तर चौकशी करण्याचे जाहीर केले. .Mpsc Success Story: 'सख्खे बहीण-भाऊ राज्य विक्रीकर निरीक्षक'; कुठऱ्याच्या मोनिका व हर्षवर्धन पाटीलचे यश, एमपीएससीद्वारे यशाला गवसणी.बारामती कृषी उत्पन्न बाजार समितीची वार्षिक सर्वसाधारण सभा रविवारी (ता. 28) झाली. या सभेदरम्यान एका संचालकानेच पत्र देत अजित पवार यांना बाजार समितीच्या काही मुदयांची माहिती दिली. हे पत्र जाहिरपणे वाचताना पेट्रोलपंपाची उधारी दीड कोटींवर गेल्यानंतर संतप्त झालेल्या अजित पवार यांनी बाजार समितीसह इतर सर्वच सहकारी संस्थांची माहिती नियमितपणे घेण्यासाठी आपल्याच कार्यालयातील एका विशेष कार्यकारी अधिका-यांची नियुक्ती करण्याचे जाहीर करुन टाकले..ज्या संस्थांचे पेट्रोलपंप आहेत त्या संस्थांच्या प्रमुखांनी त्यांची उधारी किती आहे हे मला दाखवायचे, अजिबात कोणीही आले तरी त्याला उधार द्यायचे नाही, या संस्था शेतक-यांच्या आहेत, तुम्हाला उधार देण्याचा अधिकार दिला कुणी असे विचारत त्यांनी संचालक मंडळाला धारेवर धरले. ही उधारी वसूल झाली नाही तर तुमच्याकडून ही वसूली करु असा सज्जड इशाराही त्यांनी दिला..अवास्तव नोकर भरतीचा घाट संचालकांनी घातल्याचेही या पत्रात नमूद केले होते, मला विचारल्याशिवाय एकाही कर्मचा-याची भरती करायची नाही, त्रयस्थ यंत्रणा अगोदर सर्वच संस्थांचा अभ्यास करेल त्या नंतरच या बाबतचा निर्णय आपण घेऊ असेही त्यांनी जाहिर केले..Mpsc Success Story: 'एमपीएससी परीक्षेत अमृता ननवरे मुलींमध्ये राज्यात प्रथम'; जिद्द अन् चिकाटीच्या जाेरावर यशाला गवसणी.कोटयवधींच्या उधारीचा आकडा समजल्यानंतर संतप्त अजित पवार यांनी येत्या पाच तारखेच्या बारामती दौ-याच्या वेळेस बाजार समितीच्या संचालकांशी अँटी चेंबरमध्ये चर्चा करणार असल्याचे सांगत, याचे फार लाड झालेत अशा शब्दात नाराजी व्यक्त केली. स्वभांडवलातून एकही काम न करता उलट उधारी केल्यामुळे अजित पवारांनी बाजार समितीच्या संचालक मंडळाची जाहीरपणेच कानउघाडणी केली. बारामती दौ-याच्या वेळेस प्रत्येक संस्थांच्या संचालक मंडळाशी आता नियमितपणे बैठका आयोजित करण्याच्याही सूचना पवार यांनी त्यांच्या स्वीय सहायकांना दिल्या. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.