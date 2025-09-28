पुणे

Ajit Pawar: चुकीचे काम केले तर तुरुंगात पाठवू: अजित पवारांकडून बारामती बाजार समितीच्या संचालक मंडळाची कानउघाडणी; प्रकरणाची सविस्तर चौकशी करा

Deputy CM Ajit Pawar Orders Detailed Probe: अजिबात कोणीही आले तरी त्याला उधार द्यायचे नाही, या संस्था शेतक-यांच्या आहेत, तुम्हाला उधार देण्याचा अधिकार दिला कुणी असे विचारत त्यांनी संचालक मंडळाला धारेवर धरले.
बारामती: आर्थिक बाबतीत शिस्तीचे भोक्ते असलेल्या उपमुख्यमंत्र्यांच्या रौद्रावताराला बारामती कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या संचालकाना सामोरे जावे लागले. एका कार्यकर्त्याने दिलेल्या पत्रानंतर माहिती घेताना पेट्रोलपंपाची उधारी दीड कोटी रुपयांची झाल्याचे समजताच उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचा चांगलाच पारा चढला. चुकीचे काम केले तर तुरुंगात पाठवून असा सज्जड दमच त्यांनी संचालक मंडळाला देत याची सविस्तर चौकशी करण्याचे जाहीर केले.

