Minister Ajit Pawar: बारामती शिवनगर शिक्षण संस्थेत कठोर आर्थिक धोरण स्वीकारणार : उपमुख्यमंत्री अजित पवार; ९ कोटींपेक्षा अधिक रक्कम थकीत

-कल्याण पाचांगणेमाळेगाव: बारामतीच्या विद्यार्थ्यांनी शिवनगर संस्थेत शिक्षण घेऊन राज्यात, देशातच नव्हे, तर परदेशातसुद्धा रोजगाराची संधी मिळविली आहे. परिणामी शेतकर्यांचे कौटुंबिक राहणीमान तर सुधारलेच, शिवाय परिसरात उद्योग व रोजगार संधीत वाढ झाली. त्यामुळे शेतकऱ्यांच्या या संस्थेची विकासाची घोडदौड सुरू ठेवण्यासाठी कठोर आर्थिक व कार्यक्षम धोरण स्वीकारणार आहे. त्या पवित्र कामाला विश्वस्त व संचालक मंडळासह सभासदांचे सहकार्य़ मिळावे, असे आवाहन उपाध्यक्ष व उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी केले. यावेळी विद्यार्थ्यांची अनेक वर्षांतील सुमारे ९ कोटींची थकलेली फी, संस्था प्राशनातील महत्त्वाच्या कर्मचार्यांमधील बेजबाबदारपणावर त्यांनी गंभीर चिंता व्यक्त केली..Arya Chavan: आर्या चव्हाणच्या मारकऱ्याला फाशीच द्या! 'सातारा सकल मराठा क्रांती मोर्चासह ग्रामस्थ आक्रमक'; खटला जलदगती न्यायालयात चालवा.माळेगाव सहकारी साखर कारखाना संलग्न शिवनगर विद्या प्रसारक मंडळाची वार्षिक सभा अध्यक्ष शरद पवार यांच्या अधिपत्याखाली गुरूवार (ता.१६) रोजी पार पडली. यावेळी उपस्थित सभासदांना मार्गदर्शन करताना अजित पवार बोलत होते. सन २०२४-२५ च्या कामकाजाबद्दल शिवनगर संस्थेने सादर केलेल्या अहवालावर अनेकांनी आपली आक्रमकपणे मते नोंदविली. डिप्लोमा विद्यार्थ्यांची खाली आलेली प्रवेश प्रक्रिया, सेवा ज्येष्ठतेनुसार प्राध्यापकांच्या वेतनाबाबत असलेला गोंधळ, बोगस डिग्री दाखल करून काहींनी मिळविलेल्या नोकऱ्या, वशिलेबाजीने नाॅनटिचींग स्फाट भरणे, वित्त विभागात संबंधित कर्मचार्याचा लाखो रुपयांचा गैरव्यवहार आदी मुद्यांचा समावेश होता. .त्यामध्ये गणपत देवकाते, रामदास आटोळे, विश्वासराव देवकाते, विलास देवकाते आदींचा समावेश होता. ज्येष्ठ नेते चंद्रराव तावरे यांनी शेतकऱी सभासदांच्या विद्यार्थ्यांना फी आकारणीमध्ये पूर्वीचीच पद्धत कायम ठेवण्याची मागणी केली. यावेळी विविध मुद्यांवर खासदार सुप्रिया सुळे, माजी उपाध्यक्ष बाळासाहेब तावरे, अॅड. केशवराव जगताप, सचिव डाॅ.धनंजय ठोंबरे, योगेश जगताप, नितीन सातव, स्वप्नील जगताप आदींनी मागील कामकाजाबाबत स्पष्टीकरण देण्याचा प्रयत्न केला..अजित पवार म्हणाले, शिवनगर संस्था स्थापनेच्या वेळी विद्यार्थ्यांची फी आकारणी कमी होती. परंतु आता गुणात्मक व स्पर्धात्मक शिक्षण पद्धती पुढे आल्या आहेत. स्पर्धात टिकण्यासाठी प्राध्यापकांचे वेतन वाढले आहे. त्यामुळे सध्याला फी मध्ये सर्वच संस्थांना वाढ करणे क्रमप्राप्त ठरत आहे. ९ कोटींपेक्षा अधिक रक्कमेची फी विद्यार्थ्यांकडे थकीत आहेत. प्रवेश घेताना माळेगाव कारखान्याचे हमी पत्र देऊनही अनेकांनी दुसऱ्याच्या नावाने ऊस पाठवून त्याचे पैसे उचलले आहेत. या गोष्टींवर आळा घालण्यासाठी प्रवेश घेताना संबंधित विद्यार्थ्यांना फीमध्ये सवलत मिळविण्यासाठी हमी पत्राबरोबर आता दोन जमीनदार द्यावे लागणार आहेत. याचा अर्थ सभासदांच्या मुलांच्या इतर सवलती काढून घेतल्या असे कोणीही समजू नये.`.`शिवनगर संस्थेला महसूल विभागाकडून झालेली अतिरिक्त कर आकरणी शासनस्तरावर कमी करून घेणार आहे, प्राध्यापक व कर्मचाऱ्यांच्या कामाचे मूल्यमापन करणार आहे, अतिरिक्त कर्मचाऱ्यांच्या संख्येवर विचार करणार, विद्यार्थी व प्राध्यापकांना नियमानुसार सेवा सुविधा देणार, कारभाराचे वार्षिक आॅडीट कडक होण्यासाठी प्रयत्न करणार, प्राध्यापक व कर्मचाऱ्यांना प्रशिक्षण देणार आदी मुद्यांवर धोरणात्मक निर्णय घेतल्याचे पवार यांनी सांगितले.यावेळी संचालक स्वप्नील जगताप यांनी आयुर्वेदिक कॉलेजाच्या माध्यमातून ३ कोटी ३० लाख रुपये शिवनगर संस्थेला भाडे मिळवून दिल्याबद्दल अजित पवार यांचे जाहीर अभिनंदन केले..MPSC Success Story:'लिंबच्या सुनबाईची कष्टाच्या जाेरावर यशाला गवसणी';'एमपीएससी'त साधली हॅट्रिक, वडिलांचं स्वप्न उतरवलं सत्यात!.माजी विद्यार्थ्यांची अडीच कोटीची मदत..!शिवनगर माजी विद्यार्थी व संचालक नितीन सातव यांनी आपल्या कंपनी तर्फे या शिक्षण संस्थेला २ कोटी ८० लाख रुपयांचा सीएसआर फंड उपलब्ध करून दिला. या फंडातून संस्था इमारतींना रंगरंगोडी, संगणक लॅब, फर्निचर आदी गुणवत्ता वाढीच्या दृष्टीने मोफत कामे होणार आहेत. सातव यांच्या कृतज्ञतेबाबत शरद पवार, अजित पवार, सुप्रिया सुळे आदींनी समाधान व्यक्त केले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.