Deputy CM Ajit Pawar: पक्षाने जशी तुम्हाला पदे दिली, तशी काढून सुध्दा घेता येतात: उपमुख्यमंत्री अजित पवार; पक्षाचे पदाधिकारी घेतले फैलावर

-कल्याण पाचांगणेमाळेगाव: जिल्हा परिषद, पंचायत समित्यांसह नगरपालिका, नगरपंचायतीच्या पंचवार्षिक निवडणूका तोंडावर आल्या आहेत. परंतु बारामतीत अपेक्षित पक्ष संघटनेचे काम उभा होत नाही. ५ आॅक्टोंबरपर्यंत बुथ कमट्यांपासून सर्वकाही संघटनेची कामे पुर्ण करा. गाव व शहर निहाय कार्यकर्त्यांच्या बैठका घ्या. त्याचा अहवाल मला द्या. हे काम जमत नसेल तर संबंधितांनी माझ्या जीवावर लोकांमध्ये मिरवण्याचे थांबवा. राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष संघटनेत जसे तुम्हाला पद दिले तसे काढूनही घेता येते, हे मी पक्षाचा राष्ट्रीय अध्यक्ष म्हणून अधिकाराने सांगतो, असा इशारा देत उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी आज पक्षाच्या पदाधिकार्यांना फैलावर घेतले..बारामती तालुका सहकारी दूध संघाची ४८ वी वार्षिक सर्वसाधारण सभा आज उपमुख्यमंत्री अजित पवार, संघाचे अध्यक्ष संजय कोकरे यांच्या अधिपत्याखाली पार पडली. यावेळी पवार बोलत होते. आगामी काळातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या पंचवार्षिक निवडणुका पक्षाने गांर्भियाने घेतल्या आहेत, असे सांगून पवार म्हणाले, `आगामी निवडणुकींना सामोरे जाताना कोण जवळचा आणि कोण लांबचा कार्यकर्ता आहे, असा भेद भाव ठेवू नये. पदाधिकाऱ्यांनी तालुका व शहर स्तरावर बैठका सुरू कराव्यात. .काही पदाधिकारी केवळ लोकांच्यात मिरविण्यासाठी पक्ष संघटनेच्या पदाचा उपयोग करून घेतात. हे आजवरच्या त्यांच्या कामाच्या मूल्यमापनावरून स्पष्ट होते. आठवड्यातून एकदा बारामतीत आलो की लोकांच्या निवेदनाचा पाऊस माझ्यावर पडतो. वास्तविक येथील पदाधिकाऱ्यांनी लोकांमध्ये जाऊन त्यांच्या अडीअडचणी सोडविल्या पाहिजेत. येथे माझे काही अधिकारी मदतीला दिले आहेत, असे असतानाही पक्ष संघटनेचे काम पुढे जात नाही, याचे आश्चर्य वाटते.`.पवार साहेबांचा सुरवातीला एक काळ होता. त्यांच्या पदाचा आणि त्यांच्या संस्काराचा वारसा जतन करत आपण बारामतीचा विकास सुरू ठेवला, असे सांगून पवार म्हणाले,`` ३५ वर्षांपासून मी बारामतीचा कारभार लोकांच्या अशिवार्दामुळे बघतो आहे. आपल्याकडे उपमुख्यमंत्री, पालकमंत्री, वित्त मंत्रीपद आहे. त्याचा लोकांना अधिकाधिक फायदा व्हावा, यासाठी मी जीवाचे रान करीत आहे. तालुक्यात शिक्षण, आरोग्य, रस्ते, पाण्याच्या सुविधा आणि शेतकऱ्यांना शासनाच्या विविध योजनांचा फायदा होताना दिसत आहे. लवकच बारामतीच्या जीरायती भागासाठी कऱ्हा व नीरा नदी जोड प्रकल्पाचे टेंडर निघणार आहे. त्याचाही फायदा तेथील शेतकऱ्यांना करून देण्यासाठी मी कटिबद्ध आहे.``.दूधाचे दोन प्रकल्प नवे होणार...बारामती संघाचे दूध संकलन प्रतिदिनी पावणेतीन लाख लिटर पर्यंत गेले. संघाच्या नंदन ब्रॅंडचे उपपदार्थ प्रकल्पही गुणात्मक आहेत. या संघाची आर्थिक शिस्त चांगली आहे. शेतकर्यांना खाजगी संस्थांच्या तुलनेत दूध दर दिला जातो. यापुढे उत्पन्न वाढविण्यासाठी संघाच्या पदाधिकार्यांनी प्रयत्न करावेत. सभासद स्थानिक दूध संस्थांना विश्वासात घ्यावे. यापुढे सुमारे २५ कोटी रुपये खर्च करून नंदन दूध पावडर प्लॅंट व पशु खाद्य निर्मिती प्रकल्प उभारण्याचे निश्चित झाले आहे. या कामकाजामध्ये एआय तंत्रज्ञान आत्मसात करण्यासाठी प्रशासनाने लक्ष घालावे, असे आवाहन अजित पवार यांनी केले. अहवाल वाचन व्यवस्थापकीय संचालक डाॅयोगेश राणे, अमोल चव्हाम यांनी केले. संचालक कौस्तुभ चव्हाण यांनी आभार मानले..