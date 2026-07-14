Saswad Wari: चोख नियोजन तरीही सोहळा का कोलमडला?; वारकऱ्यांसह सासवडकरांचा सवाल, प्रशासनाच्या कार्यक्षमतेवर प्रश्नचिन्ह

सासवड : गेल्या सात-आठ वर्षांपासून पालखी सोहळ्याला होत असलेला वाढता विलंब प्रशासनाच्या कार्यक्षमतेवर मोठे प्रश्नचिन्ह निर्माण करणारा ठरला आहे. यंदा ‘इतके नियोजन करूनही सोहळा का कोलमडतो?’ असा संतप्त सवाल वारकऱ्यांसह सासवडकर नागरिक विचारत आहेत..farmer Success Story: तळेगाव ढमढेरेच्या ११ महिन्यांच्या उसाला तब्बल ₹५,००० प्रतिटन बाजारभाव; हरियाणापर्यंत झाली विक्री, शेतीतून यशाची गोड कहाणी!.एकीकडे भक्तीचा उत्सव मोठ्या उत्साहात साजरा होत असताना, दुसरीकडे प्रशासकीय नियोजनाचा अभाव आणि वाहतूक कोंडीच्या समस्येने भाविकांना प्रचंड हाल सोसावे लागले. दिवे घाटातील रस्त्याचे काम, घाटात बंद पडलेली वाहने तसेच सासवडमध्ये पालखी महामार्गावर आणि पालखीतळाकडे जाणाऱ्या मार्गावर झालेली प्रचंड गर्दी, रस्त्यालगतच्या दुकानदारांची अतिक्रमणे आणि वाहनांच्या अनियंत्रित वाहतुकीमुळे शनिवारी रात्री माउलींचा पालखी सोहळा मुक्कामी पोहोचण्यास रात्रीचे बारा वाजले..बेशिस्त वाहतूक व्यवस्थेचे गंभीर पडसाद सोमवारी सकाळी जेजुरीजवळ उमटले. सकाळी आठच्या सुमारास झालेल्या एका भीषण अपघातात तीन महिला वारकऱ्यांचा मृत्यू झाला. दरम्यान, या वर्षीच्या पालखी सोहळ्यासाठी प्रशासनाने कडेकोट बंदोबस्ताचा दावा केला होता. मोठा फौजफाटा असूनही सासवडमध्ये दोन दिवस रस्त्यावर वाहतूक कोंडी आणि पालखी तळाच्या परिसरात प्रचंड गर्दी दिसून आली. हाच बंदोबस्त पुढे जेजुरी, वाल्हे आणि निरेतही आहे. जेजुरी नाक्यावरील स्वागतकक्ष आणि रस्त्यालगत असणाऱ्या वारीतील विविध दुकानांमुळे रस्ता अरुंद होतो, .त्यामुळे हे स्टॉल्स किमान १०० मीटर लांब असणे आवश्यक आहे. याशिवाय पालखी सोहळा मुक्कामाच्या ठिकाणी स्थानिक नागरिकांना दर्शनासाठी होणारी गर्दी आणि त्यातच दिंडीतील वारकऱ्यांची वाढलेली संख्या यामुळे दर्शनासाठीच्या रांगांत गोंधळ उडत आहे. यावर स्थानिक नागरिक आणि वारकरी यांच्यासाठी स्वतंत्र रांगांचे नियोजन करणे गरजेचे आहे. दिवसेंदिवस वारीतील समाज आणि वाहनांची संख्या वाढत असून यावर भविष्यात कठोर उपाययोजना न केल्यास अशा दुर्घटनांची भीती व्यक्त होत आहे..या कारणांमुळे रस्ता अरुंद होतोपालखी महामार्गालगत होणारे अन्नदानरस्त्यालगत लावलेले अनधिकृत स्टॉल्सव्हीआयपींची वाहनेपार्किंगची राखीव मैदाने रिकामी असतानाही वाहने रस्त्यावरच उभी केल्या जातात.Milk Rate: दूध उत्पादकांना दिलासा! गायीच्या दुधाचा दर ४१ रुपयांवर; तुकाराम मुंढे इफेक्ट, राज्यातील संकलनात २० लाख लिटरची घट.कडेकोट बंदोबस्ताचा दावा ठरतोय फोलअतिरिक्त पोलिस अधीक्षक : १उपविभागीय पोलिस अधिकारी : ७पोलिस निरीक्षक : २१सहायक पोलिस निरीक्षक, उपनिरीक्षक : १४४पोलिस अंमलदार : १००० पेक्षा अधिकहोमगार्ड : ५५५एस.आर.पी.एफ.एन.डी.आर.एफ.बी.डी.डी.एस.दर पाच कि.मी.वर अधिकारी, अंमलदार आणि मुक्कामाच्या ठिकाणी स्वतंत्र सुरक्षा पथके कार्यरत .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.