पुणे

Saswad Wari: चोख नियोजन तरीही सोहळा का कोलमडला?; वारकऱ्यांसह सासवडकरांचा सवाल, प्रशासनाच्या कार्यक्षमतेवर प्रश्नचिन्ह

Saswad Wari management failure 2026: पालखी सोहळ्याला सात-आठ वर्षांपासून होत असलेला वाढता विलंब, दिवे घाटातील रस्त्याचे काम, अतिक्रमणे आणि बेशिस्त वाहतूक यामुळे वारकऱ्यांसह सासवडकरांचा संताप; प्रशासनाच्या कडेकोट बंदोबस्ताच्या दाव्यावर प्रश्नचिन्ह
Poor Execution Overshadows Saswad Wari; Administrative Efficiency Under Scanner

Poor Execution Overshadows Saswad Wari; Administrative Efficiency Under Scanner

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सकाळ वृत्तसेवा
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सासवड : गेल्या सात-आठ वर्षांपासून पालखी सोहळ्याला होत असलेला वाढता विलंब प्रशासनाच्या कार्यक्षमतेवर मोठे प्रश्नचिन्ह निर्माण करणारा ठरला आहे. यंदा ‘इतके नियोजन करूनही सोहळा का कोलमडतो?’ असा संतप्त सवाल वारकऱ्यांसह सासवडकर नागरिक विचारत आहेत.

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