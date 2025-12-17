Tribal Development : लोकसहभागातून देवराई संवर्धन; आदिवासी विकास प्रकल्प कार्यालयाचा संकल्प!

घोडेगाव : पुणे जिल्ह्यातील आदिवासी भागातील निसर्गदत्त वारसा असलेल्या देवरायांचे संरक्षण आणि संवर्धन करण्यासाठी महाराष्ट्र शासनाच्या आदिवासी विकास विभागाने पाऊल उचलले आहे. 'देवराई संरक्षण व संवर्धन योजने'अंतर्गत आंबेगाव, जुन्नर आणि खेड तालुक्यातील पाच गावांसाठी प्रत्येकी १ लाख रुपयांचा निधी मंजूर करण्यात आला असून, यामुळे जैवविविधतेच्या जतनाला मोठी चालना मिळणार आहे..एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प घोडेगाव अंतर्गत खेड तालुक्यातील खरपूड, आंबेगाव तालुक्यातील आहूपे, तिरपाड, राजपूर आणि जुन्नर तालुक्यातील अंजनावळे या गावांची निवड या योजनेसाठी करण्यात आली आहे. सामुहिक वनहक्क व्यवस्थापन समितीच्या माध्यमातून ही योजना राबविण्यात येणार असल्याचे प्रकल्प अधिकारी प्रदीप देसाई यांनी सांगितले. या संदर्भात अंमलबजावणीसाठी देसाई यांनी आदेश दिले आहेत..माझा प्रभाग माझी जबाबदारी दीपक भोंडवे.धर्म आणि संस्कृती यांचा विकास होण्यापूर्वी मानव हा आदिम आवस्थेत होता. शेतीचा शोध लागण्यापूर्वी तो निसर्गामध्ये भटकंती करत होता. त्यांचे जीवन पूर्णता निसर्गावर अवलंबून होते. तथापी जंगल तोडून शेतीची सुरुवात झाल्यानंतर मानुस स्थिरस्थावर झाला. मात्र जंगल तोडताच जंगलाचा काही भाग कायमस्वरुपी सुरक्षित रहावा या उद्देशाने समाज मान्यतेने विशेष नियमांना प्रतिबंधीत असे क्षेत्र राखीव स्वरुपात ठेवण्यात आले. यालाच आपण आज देवराई म्हणून ओळखतो. देवराई म्हणजे देवाच्या नावाने राखीव ठेवलेल्या जंगलाचा भाग, या भागातील वृक्षांवरील फळे, फुले तोडण्यास प्रतिबंध असतो. .जंगलातील झाडे तोडणे तर दुरच पण वाळलेले लाकुड सुध्दा घेऊन जाण्यास बंदी असते. अलिखित असलेली ही बंदी किंवा नियम गावातील सर्वांवर बंधनकारक असते. अन्यथा देवाचा कोप होऊन फारमोठी भयंकर शिक्षा होईल असा समज आहे. देवाच्या भितीने गावातील कोणतीही व्यक्ती देवराई मधील काही गोष्ट घेत नाही. जंगलक्षेत्र कमी होऊ लागल्याने अशा या देवराया कालांतराने नामशेष होऊ लागल्या. जंगले कमी होऊ लागल्याने जागतिक तापमान वाढ होऊन जैवविविधता धोक्यात आली आहे.त्यामुळे आज जंगल संवर्धन व संरक्षण ही काळाची गरज बनली आहे. म्हणून प्रकल्प कार्यालयाकडुन देवराई संवर्धनाचा कार्यक्रम हाती घेण्यात आला आहे..या योजनेअंतर्गत देवरायांच्या परिसंस्थेचे जतन करण्यासाठी विविध कामे प्रस्तावित आहेत. यामध्ये प्रामुख्याने पुढील कामांचा समावेश आहे:• कुंपण आणि संरक्षण: देवराईत जनावरांचा मुक्त संचार थांबवण्यासाठी जैविक कुंपण (निर्माण) तयार केली जातील.• वनौषधी संवर्धन, वृक्ष लागवड यातून जैवविविधतेस प्रोत्साहन• माहिती फलक: दुर्मिळ झाडे, वनस्पती, प्राणी आणि पक्ष्यांची ओळख पटवण्यासाठी माहिती फलक लावण्यात येतील.• वृक्षारोपण: स्थानिक प्रजातींची झाडे लावून जैवविविधता वाढवण्यावर भर दिला जाईल.• पायवाटांचे नियोजन: पर्यटनासाठी नैसर्गिक पर्यावरणाला धक्का न लावता पायवाटा किंवा रस्ते तयार केले जातील..Pune Railway Police : उद्यान एक्सप्रेसमध्ये नवविवाहित दांपत्याची १० लाखांची चोरी; चोर मोहोळ येथे गजाआड!.देवराईचे पावित्र्य आणि नैसर्गिक स्वरूप टिकवून ठेवण्यासाठी प्रशासनाने काही कडक अटी घातल्या आहेत. देवराईतील प्राचीन झाडे तोडण्यास सक्त मनाई करण्यात आली असून, मेलेल्या झाडांपासूनही जैवविविधता निर्माण होत असल्याने ती काढण्यापूर्वी गावातील समितीचा सल्ला घेणे बंधनकारक आहे. तसेच, संपूर्ण परिसर 'प्लास्टिक मुक्त' ठेवणे आणि शिकार करण्यावर बंदी घालण्यात आली आहे..लोकसहभागातून विकासही योजना केवळ सरकारी न राहता गावकरी आणि तरुण पिढीचा सहभाग वाढवण्यासाठी विशेष प्रयत्न केले जाणार आहेत. विकास आराखडा सादर केल्यानंतर पहिल्या टप्प्यात ५० हजार रुपये दिले जातील आणि काम समाधानकारक पूर्ण झाल्यावर उर्वरित निधी वितरित केला जाईल. कामाच्या मार्गदर्शनासाठी तज्ञ समितीचीही नेमणूक करण्यात आली आहे.एकात्मिक आदिवासी प्रकल्प अधिकारी देसाई म्हणाले,"देवराई ही आमची सांस्कृतिक आणि नैसर्गिक संपत्ती आहे. या निधीमुळे या प्राचिन परंपरेच्या संवर्धनातून वनसंरक्षण व संवर्धन शास्त्रीय पद्धतीने होण्यास मदत होईल.".सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.