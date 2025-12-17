पुणे

Tribal Development : लोकसहभागातून देवराई संवर्धन; आदिवासी विकास प्रकल्प कार्यालयाचा संकल्प!

Devarai Conservation : पुणे जिल्ह्यातील आदिवासी भागातील देवरायांचे संरक्षण व संवर्धन करण्यासाठी आदिवासी विकास विभागाने ‘देवराई संरक्षण व संवर्धन योजना’ सुरू केली आहे. या योजनेतून जैवविविधता जतन, वनसंरक्षण आणि लोकसहभागाला चालना मिळणार आहे.
चंद्रकांत घोडेकर, घोडेगाव
घोडेगाव : पुणे जिल्ह्यातील आदिवासी भागातील निसर्गदत्त वारसा असलेल्या देवरायांचे संरक्षण आणि संवर्धन करण्यासाठी महाराष्ट्र शासनाच्या आदिवासी विकास विभागाने पाऊल उचलले आहे. 'देवराई संरक्षण व संवर्धन योजने'अंतर्गत आंबेगाव, जुन्नर आणि खेड तालुक्यातील पाच गावांसाठी प्रत्येकी १ लाख रुपयांचा निधी मंजूर करण्यात आला असून, यामुळे जैवविविधतेच्या जतनाला मोठी चालना मिळणार आहे.

