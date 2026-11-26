नारायणगाव : जुन्नर तालुक्यातील प्रस्तावित पंप स्टोरेज जलविद्युत प्रकल्पाच्या पार्श्वभूमीवर जिल्हा परिषदेचे माजी अध्यक्ष देवराम लांडे यांच्या संदर्भात प्रसारित झालेल्या कथित ऑडिओ व व्हिडिओ क्लिप प्रकरणामुळे जुन्नर तालुक्यातील राजकारण ढवळून निघाले आहे. या प्रकरणाची सोशल मीडियावर जोरदार चर्चा सुरू आहे. .Jan Kalyan Expressway: जनकल्याण एक्सप्रेस-वे बीडऐवजी भूम-वाशीतून न्या; धाराशिवकरांची मागणी, खासदार ओमराजे निंबाळकरांचा पाठपुरावा.या प्रकरणामुळे राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाची प्रतिमा मलिन होऊ नये. या प्रकरणाची चौकशी निपक्षपातीपणे व्हावी. या उद्देशाने पुणे जिल्हा परिषदेचे माजी अध्यक्ष देवराम लांडे यांनी राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाच्या प्राथमिक सदस्यत्वाचा राजीनामा दिला आहे. जिल्हाध्यक्ष राजेंद्र कोरेकर यांनी लांडे यांचा राजीनामा मंजूर केला आहे. अशी माहिती जुन्नर तालुका राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष विकास दरेकर यांनी दिली..याबाबत देवराम लांडे यांनी भूमिका स्पष्ट करताना राजीनामा पत्रात म्हटले आहे की या प्रकरणामागे राजकीय विरोधकांचे षडयंत्र असण्याची शक्यता आहे. त्याद्वारे आपली वैयक्तिक व राजकीय प्रतिमा मलिन करण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. या प्रकरणामुळे राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाच्या प्रतिमेला धक्का लागू नये. पक्षाला कोणतीही राजकीय अडचण निर्माण होऊ नये, या भूमिकेतून चौकशी पूर्ण होऊन वस्तुस्थिती स्पष्ट होईपर्यंत पक्षाच्या प्राथमिक सदस्यत्वाचा राजीनामा देत असल्याचे त्यांनी नमूद केले आहे. .दरम्यान या प्रकरणी राष्ट्रवादी काँग्रेसचे जिल्हाध्यक्ष राजेंद्र कोरेकर यांनी प्रसिद्धीपत्रकाद्वारे पक्षाची भूमिका स्पष्ट केली आहे. पक्ष कोणत्याही अनुचित प्रकाराचे समर्थन करणार नसून, संबंधित प्रकरणाची पोलिस प्रशासन व संबंधित विभागामार्फत सखोल आणि निष्पक्ष चौकशी करण्यात यावी. अशी पक्षाची भूमिका असल्याचे त्यांनी म्हटले आहे. चौकशीत दोषी आढळल्यास त्यांच्यावर कायद्यानुसार कठोर कारवाई करण्यात यावी, अशीही मागणी त्यांनी केली आहे..Gadchiroli History: गडचिरोलीच्या घनदाट जंगलात इतिहासाचा खजिना! १६व्या-१७व्या शतकातील ५० वीरगळांचा शोध, शूरवीरांच्या पराक्रमाची शिल्पे उजेडात.या प्रकरणाची पारदर्शक चौकशी व्हावी आणि सत्य जनतेसमोर यावे, या उद्देशाने देवराम लांडे यांनी राजीनामा दिल्याचे जिल्हाध्यक्ष राजेंद्र कोरेकर यांनी स्पष्ट केले आहे. रम्यान याप्रकरणी लांडे यांनी जुन्नर पोलीस ठाण्यात तक्रार दिली आहे. पोलिसांच्या चौकशीतून काय वस्तुस्थिती समोर येते. याबाबत उत्सुकता निर्माण झाली आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.