फेक नॅरेटिव्हचा आरोप, राहुल गांधींवर निशाणा अन् CJPचा नवा अर्थ; फडणवीसांच्या भाषणात काय काय?

पुण्यात पार पडलेल्या भाजपच्या महाराष्ट्र प्रदेश कार्यकारिणीच्या बैठकीत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी राहुल गांधी आणि काँग्रेसवर जोरदार टीका केली आहे. सध्या विचारधारेची लढाई मागे पडली असून विरोधकांकडून वेगवेगळे मुद्दे पुढे करून फेक नॅरेटिव्ह तयार केला जात असल्याचा आरोप त्यांनी केला आहे. .राहुल गांधींच्या भाषणांवर टीका करताना फडणवीसांनी ‘छात्रों की गूंज’ऐवजी ‘झूठ की गूंज’ असल्याचं म्हटलं. कर्नाटकातील राहुल गांधींच्या भाषणानंतर एका मुलीने केलेल्या फॅक्ट चेकमध्ये त्यांचे दावे चुकीचे आढळले आणि त्या मुलीविरोधात गुन्हा दाखल करण्यात आल्याचा दावाही त्यांनी केला..Devendra Fadnavis on Rahul Gandhi : ‘राहुल गांधींचे कार्यक्रम म्हणजे इव्हेंट मॅनेजमेंट’; देवेंद्र फडणवीसांची पुण्यातील ‘छात्रों की गूंज’ कार्यक्रमावरून जोरदार टीका.महिला आरक्षणाच्या मुद्द्यावरही फडणवीसांनी काँग्रेसला लक्ष्य केलं. २०२३ मध्ये महिला आरक्षणाचं विधेयक आलं तेव्हा काँग्रेसने त्याला मतदान केलं, मात्र आता एनडीएकडे बहुमत नसल्याचं लक्षात आल्यानंतर विरोधकांनी त्याला विरोध केला, असा आरोप त्यांनी केला. महिलांना ३३ टक्के आरक्षण देण्याचा मार्ग मोदी सरकारने तयार केला असून, २०२९ मध्ये हे आरक्षण लागू करण्यासाठी प्रयत्न केले जातील, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला..Rahul Gandhi: राहूल गांधींच्या कार्यक्रमापूर्वी काँग्रेस अडचणीत, ५० ते ६० कार्यकर्त्यांवर गुन्हा दाखल... ABVP तक्रारीची गंभीर दखल.यावेळी बोलताना त्यांनी CJP वरही निशाणा साधला. CJP म्हणजे ‘काँग्रेस जिताओ प्रोग्राम’ असून, त्यामागे लोकसभा निवडणुकीत नॅरेटिव्ह तयार करणाऱ्या संघटनांचा सहभाग असल्याचा आरोप त्यांनी केला. महत्त्वाचे म्हणजं पुणेकरांनी गणेशोत्सवात डीजेच्या वादापेक्षा महाराष्ट्राला सांस्कृतिक पद्धतीने उत्सव कसा साजरा करता येतो, हे दाखवून द्यावं, असं आवाहनही फडणवीसांनी केलं..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.