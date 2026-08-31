पुणे

फेक नॅरेटिव्हचा आरोप, राहुल गांधींवर निशाणा अन् CJPचा नवा अर्थ; फडणवीसांच्या भाषणात काय काय?

Devendra Fadnavis Speech : सध्या विचारधारेची लढाई मागे पडली असून विरोधकांकडून वेगवेगळे मुद्दे पुढे करून फेक नॅरेटिव्ह तयार केला जात असल्याचा आरोप त्यांनी केला आहे.
Devendra Fadnavis Speech

Devendra Fadnavis Speech

esakal

Shubham Banubakode
Updated on

पुण्यात पार पडलेल्या भाजपच्या महाराष्ट्र प्रदेश कार्यकारिणीच्या बैठकीत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी राहुल गांधी आणि काँग्रेसवर जोरदार टीका केली आहे. सध्या विचारधारेची लढाई मागे पडली असून विरोधकांकडून वेगवेगळे मुद्दे पुढे करून फेक नॅरेटिव्ह तयार केला जात असल्याचा आरोप त्यांनी केला आहे.

Loading content, please wait...
Devendra Fadnavis
Bjp
pune
Marathi News Esakal
www.esakal.com